Hırvatistan Cumhurbaşkanı: Kiev'e askeri yardıma karşıyım

Batı'nın Ukrayna politikasını eleştiren Milanovic, Schengen Bölgesi'nin en yeni üyesi olan ülkesinin Ukrayna'da 11 aydır devam eden savaşın sonuçlarıyla yüzleşmesini istemediğini söyledi.



Ülkenin doğusundaki bir askeri kışlayı ziyaret eden Milanovic Batılı ülkeleri, Kiev'e yardım ederek uluslararası politikada "çifte standart uygulamakla" eleştirdi.



NATO ülkelerinin Kosova'yı korumak için 1998'de Yugoslavya'ya askeri harekatından bahseden Hırvat lider, bu harekatın ardından Bosna'nın 2008'de bağımsızlığını ilan ettiğini ifade etti.



Hırvatistan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in ülkeye girişini yasakladı

Cumhurbaşkanlığı görevinin daha çok sembolik olduğu ülkede Milanovic, göreve gelmesinden bu yana AB karşıtı bir tutum benimsedi.





Hırvat politikacı bu süre zarfında politik açıdan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Bosnalı Sırp ayrılıkçı lider Milorad Dodik ile benzer demeçler dile getirdi.



Aralık ayında Hırvat milletvekilleri, ülkenin Ukrayna ordusunu desteklemek üzere bir Avrupa Birliği misyonuna katılması önerisini reddetmiş, bu durum Milanovic ile Başbakan Andrej Plenkovic arasındaki görüş ayrılıklarını ortaya çıkarmıştı.