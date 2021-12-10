Samanyolu Haber /Dünya / Hırvatistan da Schengen bölgesine girdi /10 Aralık 2021 12:08

Hırvatistan da Schengen bölgesine girdi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Hırvatistan'ın AB içindeki pasaportsuz seyahat alanı Schengen bölgesine katılmasına onay verdi.

SHABER3.COM

AB İçişleri Bakanları Toplantısı'nda alınan kararı, AB dönem başkanlığını yürüten Slovenya'nın İçişleri Bakanı Ales Hoj duyurdu.

Hoj, Hırvatistan'ın Schengen müktesebatının tümünü uygulamak için gerekli şartları yerine getirdiğine yönelik AB ülkelerinin mutabakata vardığını bildirdi.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Fiilen katılım 2024'te

Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılması ve diğer Schengen ülkeleriyle sınır kontrollerini kaldırması için önce AB Konseyi'nin onayı gerekiyor. Bu onayın aralık ayında yapılacak olan liderler zirvesinde verilmesi bekleniyor.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic katılımın fiilen 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşeceğini duyurdu. Ülke aynı tarihte birliğin ortak para birimi euroyu kullanmaya başlayacak.

AB Komisyonu, 2013'te AB üyesi olan Hırvatistan'ın 2019'da Schengen bölgesine katılmak için gerekli şartları sağladığını açıklamıştı.

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60'tan fazla ülkenin vatandaşları Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor. 100'ün üzerinde ülkenin vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hırvatistan da Schengen bölgesine girdi Sonraki Haber >>

İnsan Hakları raporu

İnsan Hakları raporu

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Şenyaşar Ailesi'ni ziyaret etti

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Sokak röportajında genç kızın isyanı

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

Soylu ile A Haber bitti, şimdi hakikatleri konuşacağız

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

İrşad ve tebliğ adına her şeyi yapmamız lazım

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Hocaefendi'den yeni aşı tavsiyesi

Meclis’te yumruklu kavga!

Meclis’te yumruklu kavga!

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Hindistan'ı şoke eden helikopter kazası

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci

Mecliste gündem 'Kafası kesilerek katledilen' genç öğrenci

Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi

Yeşilırmak ve havzasını katleden çevre felaketi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:25:58