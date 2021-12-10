Hırvatistan da Schengen bölgesine girdi

Fiilen katılım 2024'te





AB İçişleri Bakanları Toplantısı'nda alınan kararı, AB dönem başkanlığını yürüten Slovenya'nın İçişleri Bakanı Ales Hoj duyurdu.Hoj, Hırvatistan'ın Schengen müktesebatının tümünü uygulamak için gerekli şartları yerine getirdiğine yönelik AB ülkelerinin mutabakata vardığını bildirdi.AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılmaya hazır olduğunu söyledi.Hırvatistan'ın Schengen bölgesine katılması ve diğer Schengen ülkeleriyle sınır kontrollerini kaldırması için önce AB Konseyi'nin onayı gerekiyor. Bu onayın aralık ayında yapılacak olan liderler zirvesinde verilmesi bekleniyor.Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic katılımın fiilen 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşeceğini duyurdu. Ülke aynı tarihte birliğin ortak para birimi euroyu kullanmaya başlayacak.AB Komisyonu, 2013'te AB üyesi olan Hırvatistan'ın 2019'da Schengen bölgesine katılmak için gerekli şartları sağladığını açıklamıştı.Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60'tan fazla ülkenin vatandaşları Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor. 100'ün üzerinde ülkenin vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.