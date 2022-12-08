Samanyolu Haber /Dünya / Hırvatistan, Schengene katılıyor /08 Aralık 2022 17:42

Hırvatistan, Schengene katılıyor

Avrupa Birliği, Hırvatistan’ın Schengen bölgesine katılımını onayladı. Çek Cumhuriyeti'nin açıklamasında, kararın 1 Ocak 2023'den itibaren yürürlükte olacağı belirtildi.

SHABER3.COM

Hırvatistan'ın, 22'si Avrupa Birliği (AB) üyesi 26 ülkeden oluşan Schengen bölgesine katılması kabul gördü. AB Dönem Başkanı olan Çek Cumhuriyeti'nin açıklamasında, "Schengen Bölgesi 10 yıldan uzun süredir ilk kez büyüyor. Bakanlar, Hırvatistan'ın üyeliğini 1 Ocak 2023 itibarıyla onayladı!" ifadelerine yer verildi. 

AB ülkelerinin içişleri bakanları, 2022'nin ve Çek Cumhuriyeti'nin dönem başkanlığı altındaki son Adalet ve İçişleri Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'de bir araya geldi. AB yetkilileri Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın Schengen'e katılımını görüştü.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, içişleri bakanlarının oy birliğiyle alacağı kararda Hırvatistan'a yeşil ışık yakacağını, Bulgaristan ve Romanya'nın ise 'siyasi nedenlerle' reddedilebileceğini söylemişti. 

AVUSTURYALI BAKAN, 'VETO EDECEĞİM' DEMİŞTİ
Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e dahil edilmesine karşı çıkıyor. Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada "Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne katılmasını bugün veto edeceğim. Pek çok yerde çalışmayan bir sistemin genişlemesini yanlış buluyorum" demişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hırvatistan, Schengene katılıyor Sonraki Haber >>

Canlı yayında nöbet geçirdi: Sunucu haberi sunmaya devam etti

Canlı yayında nöbet geçirdi: Sunucu haberi sunmaya devam etti

PES: BİM protestosuna çocukları da alet ettiler

PES: BİM protestosuna çocukları da alet ettiler

Saadet Partisi'nden 'zincir market' videosu: Suç kimde?

Saadet Partisi'nden 'zincir market' videosu: Suç kimde?

28 Şubatı hatıratan yorum

28 Şubatı hatıratan yorum

Taksim'de aracıyla yayaların arasına daldı

Taksim'de aracıyla yayaların arasına daldı

Türkiye'deki hukukun geldiği noktayı özetledi

Türkiye'deki hukukun geldiği noktayı özetledi

Gergerlioğlu'dan Bozdağ'a: Zulümat bakanısınız, davayı kaça sattınız?

Gergerlioğlu'dan Bozdağ'a: Zulümat bakanısınız, davayı kaça sattınız?

İYİ Partili vekil, aynı ürünlere bir yıl sonra iki kat para ödedi

İYİ Partili vekil, aynı ürünlere bir yıl sonra iki kat para ödedi

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:00:00