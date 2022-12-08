Hırvatistan, Schengene katılıyor

Hırvatistan'ın, 22'si Avrupa Birliği (AB) üyesi 26 ülkeden oluşan Schengen bölgesine katılması kabul gördü. AB Dönem Başkanı olan Çek Cumhuriyeti'nin açıklamasında, "Schengen Bölgesi 10 yıldan uzun süredir ilk kez büyüyor. Bakanlar, Hırvatistan'ın üyeliğini 1 Ocak 2023 itibarıyla onayladı!" ifadelerine yer verildi.







AB ülkelerinin içişleri bakanları, 2022'nin ve Çek Cumhuriyeti'nin dönem başkanlığı altındaki son Adalet ve İçişleri Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'de bir araya geldi. AB yetkilileri Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın Schengen'e katılımını görüştü.





AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, içişleri bakanlarının oy birliğiyle alacağı kararda Hırvatistan'a yeşil ışık yakacağını, Bulgaristan ve Romanya'nın ise 'siyasi nedenlerle' reddedilebileceğini söylemişti.





AVUSTURYALI BAKAN, 'VETO EDECEĞİM' DEMİŞTİ

Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e dahil edilmesine karşı çıkıyor. Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada "Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne katılmasını bugün veto edeceğim. Pek çok yerde çalışmayan bir sistemin genişlemesini yanlış buluyorum" demişti.