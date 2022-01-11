Samanyolu Haber /Gündem / Hırvatistan'a Türkiye üzerinden giden gemide 220 kilogram eroin yakalandı /11 Ocak 2022 17:06

Hırvatistan'a Türkiye üzerinden giden gemide 220 kilogram eroin yakalandı

Hırvatistan polisi, iki gemide yapılan aramalarda eroin ve kokain bulundu. Eroinin kurşun külçelere gizlenmiş şekilde bulunduğu geminin ülkeye Türkiye üzerinden gittiği belirtildi.

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Hırvatistan polisi, Adriyatik kıyısındaki Ploce limanına Türkiye üzerinden giden bir gemide 220 kilogram eroin bulunduğunu açıkladı. Bunun, ülkede tek seferde ele geçirilen en büyük miktardaki eroin olduğu belirtildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, eroinin 80 ton külçe kurşun taşıyan bir gemide, külçelerin içine saklandığı bilgisi verildi. Eroinin, külçelerin içinde küçük paketler içinde gizlendiği belirtildi. 

Polis, söz konusu eroinin yanı sıra Kolombiya'dan gelen bir gemide de 62 kilogram kokain bulunduğunu, iki baskında ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 17 milyon euro olduğunu açıkladı. Uyuşturucunun Batı Avrupa pazarında satılmak üzere kaçırıldığı da belirtildi. 

Dubrovnik-Neretva polisi, gemilerin mürettebatının sorgulandığını ve gizli uyuşturucu hakkında bir şey bilmediklerini söylemeleri üzere serbest bırakıldığını da açıkladı. 
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