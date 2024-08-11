Samanyolu Haber /Dünya / Hırvatistan'da bir Türk vatandaşı kaçırıldı! /11 Ağustos 2024 09:48

Hırvatistan'da bir Türk vatandaşı kaçırıldı!

Muhammed Çolak adlı vatandaşın Hırvatistan’da kaçırıldığı iddiası üzerine Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

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Dışişleri Bakanlığı, Muhammed Çolak adlı vatandaşın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığı iddiaları olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Destek sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah (9 Ağustos) gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna-Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir" denildi.
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