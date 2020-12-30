Samanyolu Haber /Dünya / Hırvatistan'da canlı yayında deprem... /30 Aralık 2020 14:56

Hırvatistan'da canlı yayında deprem...

Hırvatistan'da meydana gelen depremin merkez üssü Petrinja kentinde, Belediye Başkanı ve beraberindekiler canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı. Deprem anı kameralara yansıdı.

Deprem anı kameralara yansıdı


Hırvatistan’da meydana gelen depremin merkez üssü Petrinja kentinin Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı.

Balkan ülkesi Hırvatistan artçı depremlerle sarsıldı. Pazartesi günü gerçekleşen iki sarsıntının ardından dün de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü

olan Petrinja kentinin Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından basın mensuplarına canlı yayında açıklama yaptığı sırada artçı depreme yakalandı.

CANLI YAYINDA KORKU DOLU ANLAR

Canlı yayında artçı depreme yakalanan Dumboviç ve basın mensupları korku dolu anlar yaşadı. O anlar TV kameraları tarafından an be an kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, depremin etkisiyle arkadan çıkan toz bulutu, depremin şiddetini gözler önüne serdi

DEPREM 15 ÜLKEDE HİSSEDİLDİ

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, başkent Zagreb’in Güneyindeki Petrinja kentindeki depremin 6,3 büyüklüğünde olduğunu duyururken, depremin yüzeyin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktarmıştı. Deprem 15 ülkede hissedilirken, Slovenya şiddetli sarsıntı sonrası önlem olarak nükleer santrali kapattığını bildirmişti.

Yetkililer 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralı olduğunu açıklamıştı. Petrinja’da dün art arda 5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, bu depremler binalarda hasara yol açmıştı.
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