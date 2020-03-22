Samanyolu Haber /Dünya / Hırvatistan'ı 5.3'lük deprem vurdu /22 Mart 2020 12:56

Hırvatistan'ı 5.3'lük deprem vurdu

Hırvatistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğünde depremde en az 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı hastanede tedavi altına alındı. Yaşamını yitirenin 15 yaşında bir genç olduğu açıklandı.

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Başkent Zagreb'in merkez üssü olduğu deprem, yerel saatle 06.23'te oldu. Sarsıntı, başta Zagreb'deki tarihi binalar olmak üzere birçok ev ve iş yerinde hasara yol açtı.

Zagreb Belediye Başkanı Milan Bandic de deprem sonucu tarihi Zagreb Katedrali'nin güney kulesinin büyük hasar gördüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığından Maja Grba Bujevic ise yeni tip koronavirüs (Covid-19) tehlikesinin geçmediğini anımsatarak, depremden korunmak için dışarı çıkanlara mesafeyi korumaları çağrısında bulundu.

Başkentte artçı depremler devam ederken, binalardan kopan parçalar sokaklardaki araçlara zarar verdi.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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