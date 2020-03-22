Hırvatistan'ı 5.3'lük deprem vurdu

Başkent Zagreb'in merkez üssü olduğu deprem, yerel saatle 06.23'te oldu. Sarsıntı, başta Zagreb'deki tarihi binalar olmak üzere birçok ev ve iş yerinde hasara yol açtı.







Zagreb Belediye Başkanı Milan Bandic de deprem sonucu tarihi Zagreb Katedrali'nin güney kulesinin büyük hasar gördüğünü söyledi.





Sağlık Bakanlığından Maja Grba Bujevic ise yeni tip koronavirüs (Covid-19) tehlikesinin geçmediğini anımsatarak, depremden korunmak için dışarı çıkanlara mesafeyi korumaları çağrısında bulundu.





Başkentte artçı depremler devam ederken, binalardan kopan parçalar sokaklardaki araçlara zarar verdi.





Kurtarma çalışmaları devam ediyor.