Hisarcıklıoğlu’nun AVM’sine kira ve fazla aidat incelemesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu Panora Alışveriş Merkezi’ne haksız aidat dağılımı iddiasıyla Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.





Cumhuriyet’te yer alan habere göre, daha önce kira uyarlaması için açılan dava ile gündeme gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yönetim kurulu Başkanı olduğu Panora Alışveriş Merkezi’ne (AVM) şimdi de haksız aidat dağılımı iddiasıyla Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı.





AVM’nin restoran katındaki kiracılardan Mustafa Avcı, daha önce açtığı emsal kira davası sürerken bu kez de fazla ve haksız aidat toplandığını iddia ederek Ticaret Bakanlığı’na başvurdu. Nisan ayında dilekçe ile yapılan başvuruya cevap alamayan Avcı, konuyu CİMER’e yazınca Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden gelen cevapta, “İncelememiz sonrası söz konusu AVM’nin bakanlığımız bünyesindeki inceleme süreci başlatılmış olup tarafınıza ayrıca bilgi verilecektir” denildi.