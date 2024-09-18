Samanyolu Haber /Gündem / 'Histopatoloji' raporu ortaya çıktı: Narin büyük ihtimalle elle boğulmuş /18 Eylül 2024 11:55

'Histopatoloji' raporu ortaya çıktı: Narin büyük ihtimalle elle boğulmuş

Diyarbakır'da, cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Ortaya çıkan 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları ortaya çıktı.

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Adli Tıp tarafından yapılan incelemede Narin'in 'boğularak öldürüldüğü' tespit edildi.

HİSTOPATOLOJİ RAPORU: VÜCUTTA SIVILAŞMA GÖZLENDİ
Habertürk; Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan Narin’in Histopatoloji raporuna ulaştı.

Raporda, Patoloji bölümüne gönderilen Narin’in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği görüldüğü belirtildi.

BOYUN BÖLGESİNDE KANAMA TESPİT EDİLDİ
Ancak Narin’in boyun bölgesinden çıkan sonuç dikkat çekiyor.

Raporda Narin’in incelenen boyun ön kas gruplarında: Ağır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen kümelenmiş¸ eritrosit benzeri alanlar (kanama) olduğu yazılıyor.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Ortaya çıkan bu raporu değerlendiren Adli Tıp ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Sadık Toprak, Narin’in boynunda kanama olduğunu ve bunun da Narin’in boğularak öldürüldüğü anlamını taşıdığını ifade etti.

"MUHTEMELEN ELLE BOĞULDU"
Neyle ve nasıl boğulduğu konusunda ayrıntılı otopsi raporunu görmenin faydalı olacağını belirten Toprak, "Muhtemelen elle boğulduğunu düşünüyorum. Bu tür çocuk ölümlerinde genellikle katil ellerini kullanır. Çünkü karşısında güçsüz bir çocuk var” dedi.

91 BULGU İNCELEMEDE
Narin’in çıkan Histopatoloji raporu, İstanbul Adli Tıp Kurumu Otopsi bölümüne de gönderildi. Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda, Narin'in cansız bedeni üzerinden alınan 91 ayrı bulgunun detaylı bir şekilde incelendiği; önümüzdeki hafta, detaylı adli tıp raporunun tamamlanması beklendiği öğrenildi.
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