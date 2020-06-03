Samanyolu Haber /Dünya / Hitler'in doğduğu ev karakola dönüştürülüyor /03 Haziran 2020 11:27

Hitler'in doğduğu ev karakola dönüştürülüyor

Avusturya'da Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in doğduğu evin karakol olarak kullanılacağı açıklandı.

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Evin yeniden değerlendirilmesi için 2019'da Avusturya İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan yarışmayı, 12 proje arasından Marte.Marte adlı bir mimarlık şirketinin kazandığı ilan edildi.

Euronews'te yer alan habere göre 1889'da doğan Hitler'in 3 katlı evini bir komiserlik olarak tasarlayan projenin 2022'de tamamlanacağı belirtilirken, tadilat çalışmalarının toplam 5 milyon euroya mal olacağı ifade edildi.

Evin komiserliğe çevrilmesinin temelinde ise Nazi Almanyası ve Hitler hayranlarının evi bir mabed ya da anma yeri olarak kullanılmasını engellemek yatıyor.

Bu konudaki eleştirileri yanıtlayan Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, polisin temel hak ve özgürlüklerin koruyucusu olduğunu bu nedenle de evin komiserlik olarak en doğru şekilde kullanılacağını düşündüklerini ifade etti.

Avusturya’nın Almanya sınırındaki Braunau am Inn kentinde bulunan 3 katlı binanın akıbeti hakkındaki tartışmalar on yıllardır ülke gündemini meşgul ediyordu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 1972'den beri yardım derneklerine kiralanan ev 2011'den beri boş bulunuyordu.
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