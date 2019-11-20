Hitler'in evi karakol olacak!

Avusturya hükümeti, diktatör Adolf Hitler'in doğduğu ve üç yaşına kadar kaldığı evi karakol binasına dönüştürmeyi kararlaştırdı.





Yetkililer, binanın Neonazi ve aşırı sağcıların için bir çeşit mabede dönüşmemesi için böyle bir karar aldı.





Binanın karakola dönüştürülmesi için Avrupa genelinde bir mimari proje yarışmasının başlatılacağını belirten İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, "Bu binanın polise tesis edilmesi, bu mekânın asla Naziler için anma yeri olmayacağının göstergesidir." diye konuştu.





BİNANIN SAHİBİNE TAZMİNAT ÖDENECEK





Almanya sınırındaki Braunau am Inn şehrinde bulunan üç katlı binanın akıbeti hakkındaki tartışmalar on yıllardır devam ediyordu.





2017'de Avusturya Anayasa Mahkemesi, Hitler’in doğduğu evin devlet tarafından kamulaştırılmasına izin veren kanunu onaylamıştı.





Avusturya hükümeti, evi satmak istemeyen Pommer ailesine kamusallaştırma kararına mukabil 810 bin euro tazminat ödeyecek.





Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler 1889'da bu evde (sarı renkli) doğmuş ve çok kısa bir süre burada yaşamıştı.