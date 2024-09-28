Samanyolu Haber /Dünya / Hizbullah doğruladı! Nasrallah, İsrail saldırısında öldürüldü /28 Eylül 2024 15:51

Hizbullah doğruladı! Nasrallah, İsrail saldırısında öldürüldü

İsrail Ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurmuştu. Hizbullah'tan beklenen açıklama geldi. Hizbullah, Nasrallah'ın İsrail'İn saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Nasrallah'ın ölümü sonrası Hizbullah'a bağlı El-Manar TV'de Kuran ayetleri yayınlanmaya başladı.

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İsrail Ordusu'nun öldürdüğünü iddia ettiği Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a ilişkin son açıklama Hizbullah'tan geldi. Reuters'ın aktardığına göre, Hizbullah, Nasrallah'ın İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, bundan sonra da 'Gazze ve Filistin'e destek ve Lübnan ile kararlı ve onurlu halkının savunulması için düşmana karşı cihadını sürdüreceği' ifade edildi.

Hizbullah'a bağlı El-Manar TV, Nasrallah'ın ölümünün duyurulmasının ardından Kur'an ayetleri yayınlamaya başladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, bugün yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüklerini iddia etmişti.

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük" ifadelerine yer verilmişti.
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