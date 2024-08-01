Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: 'Kırmızı çizgiyi aştılar, İsrail öfke ve intikam beklesin!'

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Salı günü düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr için bugün cenaze töreni düzenlendi. Beyrut'un güneyinde düzenlenen törene din adamları ile Hizbullah'ın üst düzey isimleri ve üyeleri de katıldı. Tören için güvenlik önlemleri artırılırken, Shukr'un törenin düzenleneceği salona getirilmesi sırasında sokakta bulunan binlerce kişi izdihama yol açtı. Yumruklarını havaya kaldıran binlerce kişi, “Kaçmak yok, geri çekilmek yok” sloganları atarken, Hizbullah ve Filistin bayrakları salladı.



‘GAZZE'Yİ DESTEKLEYEN TÜM CEPHELERDEN ÖFKE VE İNTİKAM BEKLESİNLER’

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Hizbullah lideri Hasan Nasrallah törende yaptığı konuşmaya Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi anarak başlarken, İsrail'e yönelik sert açıklamalar yaptı. Nasrallah, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde 12 çocuğun ölümüne yol açan Majdal Shams olayında Hizbullah'ın sorumlu olmadığını vurgulayarak, Hizbullah'ın bir hata yapıp sivilleri öldürmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi. Shukr'un öldürülmesinin ardından gerilimin yatıştırılmasına yönelik küresel çağrılara değinen Nasrallah, “İsrailliler şu anda mutlu olsalar da kırmızı çizgiyi aştılar. Gazze'yi destekleyen tüm cephelerden öfke ve intikam beklesinler” dedi.



