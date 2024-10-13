Hizbullah: İsrail'de askeri hedefleri ve Tel Aviv'i vurduk

İsrail ordusu, Lübnan'dan Hayfa Körfezi ve kuzeydeki Yukarı Celil bölgesine 35 roket fırlatıldığının tespit edildiğini, bazı roketlerin engellendiğini, bazılarının ise bölgeye düştüğünü duyurdu.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’dan ülkenin kuzeyindeki Hayfa Körfezi ile Yukarı Celil bölgesine 35 roket fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.





Roketlerden bazılarını engellendiği, bazılarının ise bölgeye düştüğüne yer verilen açıklamada daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.





Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Hayfa'nın kuzeyindeki Zofolon askeri sanayi üssünün çok sayıda roketle vurulduğu, Misgav Am yerleşim birimindeki bir askeri grubun "topçu mermileriyle" bombalandığı belirtildi.





Hizbullah, mensuplarının, Hayfa'nın batısındaki Kiryat Eliezer hava savunma üssüne kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini ve hedeflerin "hassas şekilde vurulduğunu" iddia etti.





BEYRUT'A SALDIRI: 9 KİŞİ ÖLDÜ, 28 KİŞİ YARALANDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başkent Beyrut'a saldırılarını sürdürdüğünü aktardı. Bakanlığın, açıklamasında Beyrut’un kuzeyinde Maaysrah köyüne düzenlenen saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.





Başkentin güneyindeki Chouf bölgesinde yer alan Barja köyünde düzenlenen saldırıda ise 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin de yaralandığı kaydedildi.





İSRAİL ÇARŞIYI BOMBALADI

Lübnan'ın resmi ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının yaklaşık ülkenin güneyindeki Nebatiye kentinde bulunan çarşıya saldırı düzenlediğini duyurdu.





Saldırının ardından alevler yükselirken, Lübnan askerlerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.





HİZBULLAH TEL AVİV'İ HEDEF ALDI

Hizbullah ilerleyen saatlerde yeni saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail’in başkenti Tel Aviv kentinin banliyölerine kamikaze İHA'lar ile hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Örgüt, ayrıca İsrail'in işgal ettiği ve Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri'ndeki Maaleh Golani askeri üssüne de roketle saldırdığını duyurdu.





Hizbullah, başka bir açıklamasında ise kuzeydeki Celil bölgesinde bulunan Kfar Giladi yerleşim birimindeki İsrail güçlerinin toplandığı bölgeyi roketlerle vurduğunu ifade etti.





İsrail Kanal 12 televizyonu da Lübnan’ın güneyinden Golan Tepeleri'ne 10 roket fırlatıldığını, bazılarının imha edildiğini, bazılarının açık alanlara düştüğünü belirtti. Roket saldırılarında herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.





Aynı kanalın bildirdiğine göre, Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems kasabasında ve Kidmat Tsvi yerleşim biriminde sirenler çaldı.