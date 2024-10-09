Hizbullah, İsrail'e 180 roket fırlattı

Lübnan'daki Hizbullah örgütü, İsrail'in kuzeyindeki iki askeri birliğe füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Metula'da bir grup askerin füzelerle hedef alındığı belirtildi.





Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Yaara yerleşiminde de bir askeri birliğin kamikaze İHA saldırıları ile hedef alındığı kaydedildi.





İsrail ordusu, Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını duyurdu.





Hizbullah’tan yapılan açıklamada ise, İsrail’e Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yapılarak, "İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırması halinde Hayfa ve diğer şehirler de en az Kiryat Shmona, Metula ve diğer şehirler kadar roketlerimizin hedefi olacak" denildi.