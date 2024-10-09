Samanyolu Haber /Dünya / Hizbullah, İsrail'e 180 roket fırlattı /09 Ekim 2024 08:38

Hizbullah, İsrail'e 180 roket fırlattı

Hizbullah, İsrail askerlerine iki noktada insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Lübnan'daki Hizbullah örgütü, İsrail'in kuzeyindeki iki askeri birliğe füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Metula'da bir grup askerin füzelerle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Yaara yerleşiminde de bir askeri birliğin kamikaze İHA saldırıları ile hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Hizbullah’ın ülkenin kuzeyine 180 roket fırlattığını duyurdu.

Hizbullah’tan yapılan açıklamada ise, İsrail’e Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yapılarak, "İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırması halinde Hayfa ve diğer şehirler de en az Kiryat Shmona, Metula ve diğer şehirler kadar roketlerimizin hedefi olacak" denildi. 
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