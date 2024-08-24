Samanyolu Haber /Dünya / Hizbullah, İsrail'e ait hava üssünü vurdu /24 Ağustos 2024 00:28

Hizbullah, İsrail'e ait hava üssünü vurdu

İsrail ordu radyosu, Hizbullah örgütü tarafından ateşlenen tanksavar füzelerinin, Meron Dağı yakınlarında, İsrail hava kuvvetlerine ait Hava Kontrol Birimi üssünü vurduğunu doğruladı.

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İsrail ordu radyosu, Hizbullah'ın geniş çaplı saldırısı sırasında bir hava üssüne iki adet tanksavar füzesi isabet ettiğini ve yukarı Galilee bölgesi ile Meron'da alarmların devreye girdiğini ve duyurdu.

Radyo, üssün işlevsel kapasitesinin ve algılama sisteminin çalışmaya devam ettiğini, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öne sürdü.

Arap basınında, "Hizbullah tarafından vurulan Meron hava trafik kontrol üssünün, İsrail'deki iki ana üsten biri olduğu ve kuzeyde yer alan bu üssün, İsrail için stratejik bir merkez olmasının yanı sıra birincil gözetleme ve istihbarat faaliyetleri açısından da önemli bir nokta olduğu" kaydedildi.

BAKANLIĞIN MESAJI

Öte yandan, Hizbullah'ın sabah saatlerinden itibaren İsrail topraklarında bir çok noktayı hedef aldığı belirtilirken, İsrail Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakanlık, sosyal medya platformu X'te yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kuzeydeki binlerce İsrailli cuma öğleden sonrasını böyle geçirdi. Hizbullah'ın kendi topraklarından fırlattığı her bir roketten Lübnan hükümetini sorumlu tutuyoruz. İsrail halkını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız."

İSRAİL MİSİLLEMESİ

Öte yandan, saldırı üzerine İsrail topçu birliklerinin Lübnan'ın güneyindeki Chebaa bölgesindeki hedefleri vurduğu kaydedildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beit al-Jabal'a yönelik İsrail saldırısında biri çocuk olmak üzere iki kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklar, İsrail saldırısının devam ettiğini, Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde de çeşitli noktaların hedef alındığını duyurdu.
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