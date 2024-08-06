Hizbullah İsrail'e drone saldırısı başlattı: 'Daha fazlası gelecek...'

İsrail'in Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikastının ardından bölgedeki tansiyon yükseldi. Hizbullah İsrail'e çok sayıda İHA fırlattı ve saldırıların süreceğini açıkladı. Bölgeden patlama sesleri art arda geldi.

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki hedeflere çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve roket fırlattıklarını açıkladı ve üst düzeydeki komutanının öldürülmesine karşı misillemenin geleceğini söyledi.



İsrail ordusu Lübnan sınırından pek çok düşman İHA'sının geçtiğini tespit ettiklerini ve bir tanesine müdahale ettiklerini bildirdi. Sahil kenti Nahariya'nın güneyinde birkaç sivilin yaralandığını açıkladı.



Reuters TV kameraları şehrin dışındaki ana yollardan birinde bulunan otobüs durağının yanındaki vurulan alanı görüntüledi.



İsrail ordusu, Akka kenti çevresinde siren seslerinin duyulduğunu fakat bunun yanlış alarm olduğunu belirtti. Ordu, hava kuvvetlerinin Lübnan'ın güneyindeki iki Hizbullah tesisini vurduğunu açıkladı.



HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA



Hizbullah da İsrail'e saldırılarına yönelik resmi Telegram hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in gasbettiği topraklarda yer alan yasa dışı Avivim yerleşim biriminin uygun silahlarla, Birket Rişe Askeri Üssü'nün de İran yapımı Burkan füzesiyle tam isabet vurulduğu kaydedildi.



EN AZ 2 YARALI



İsrail Hayom gazetesi, İHA'nın isabet ettiği noktanın bir askeri üs olduğunu aktardı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, şarapnel parçalarıyla biri ağır bir orta iki yaralı olduğunu bildirdi ancak yaralıların sivil ya da asker olduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

ŞÜKÜR'ÜN ÖLÜMÜNE MİSİLLEME Mİ?



İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzeydeki komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmesinden bir gün sonra Hamas lideri İsmail Haniye'nin geçen hafta Tahran'da öldürülmesi bölgedeki gerilimi artırmıştı.

Hizbullah ve İsrail ordusu Gazze'deki savaşın başlamasıyla son 10 aydır karşılıklı birbirlerini bombalıyorlar ve bombalama genelde sınır bölgesini geçmiyor.



İsrail geçen hafta Hizbullah'ın en üst düzeydeki komutanı Şükür'ü, Beyrut'un güneyinde bulunan ve grubun kalesi olarak görülen bölgeye düzenlediği saldırıda öldürdü. Hizbullah'ın Şükür'ün intikamını almakta kararlı olduğunu açıklaması, gerilimin topyekûn bir savaşa dönüşebileceği endişelerini artırdı.



Hizbullah içindeki bir kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, son saldırının Şükür'ün ölümüne misilleme olmadığını söyledi.

