Hizbullah kaynağı konuştu: Saldırı sonrası Nasrallah'ın varisine ulaşılamıyor

Lübnanlı yetkililere göre, İsrail'in güney Lübnan ve Beyrut'a yönelik sınır ötesi saldırılarını yoğunlaştırmaya başlamasından bu yana geçen iki hafta içinde 1.000'den fazla Lübnanlı hayatını kaybederken, 6.000'i aşkın kişi de yaralandı.





Trablus, 2006’da Hizbullah ile yaşanan savaş sırasında İsrail savaş uçaklarının da hedef aldığı Sünni Müslümanların çoğunlukta olduğu bir liman kenti.





Kuzey İsrail’de de hava saldırısı sirenleri, Lübnan’dan gelen roket atışları arasında halkı sığınaklarına kaçmaya zorladı.





Reuters'ın Lübnanlı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı ve Cumartesi günü yayınlanan haberinde, İsrail'in Cuma günü düzenlediği saldırıdan bu yana, geçtiğimiz hafta öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olacağı öne sürülen Haşim Safiyüddin'den haber alınamadığı belirtildi.İsrail medyasına göre, İsrail ordusu İran destekli Hizbullah'a karşı başlattığı saldırılar kapsamında cuma gecesi Beyrut’un güney banliyölerine büyük bir saldırı düzenledi. Axios’a konuşan üç İsrailli yetkiliye göre, saldırının hedefinde yeraltı sığınağında bulunan Safiyüddin vardı.Reuters'a konuşan Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in Beyrut’un güney banliyösü Dahiye’ye yönelik cuma gününden bu yana devam eden saldırılarının, kurtarma ekiplerinin bölgeyi incelemesini engellediğini belirtti.Euronews'te yer alan habere göre Hizbullah, Safiyüddin hakkında henüz bir açıklamada bulunmazken, İsrailli Yarbay Nadav Shoshani cuma günü yaptığı açıklamada, son saldırıların hâlâ değerlendirildiğini belirterek, Hizbullah’ın istihbarat merkezini hedef aldığını ifade etti.Nasrallah’ın olası halefinin kaybı, Hizbullah ve destekçisi İran için bir başka büyük darbe olacak. Geçtiğimiz yıl boyunca bölgedeki İsrail saldırıları, son haftalarda keskin bir şekilde hızlanarak Hizbullah’ı büyük ölçüde zayıflattı.Cumartesi günü İsrail, Lübnan’ın kuzeyindeki Trablus kentine ilk kez saldırı düzenleyerek çatışma alanını genişletti. Beyrut banliyölerine daha fazla bomba atılırken, İsrail birlikleri güneyde de baskınlar düzenledi.İsrail, geçtiğimiz haftalarda Lübnan’a yönelik yoğun bir bombardıman başlattı ve birliklerini kara harekatı için sınırın ötesine gönderdi. Yaklaşık bir yıldır Hizbullah ile karşılıklı saldırılar yaşanıyordu ancak çatışmalar daha çok İsrail-Lübnan sınırı ile sınırlıydı ve İsrail’in Hamas’a karşı Gazze’de yürüttüğü bir yıllık savaşa paralel olarak gerçekleşiyordu.İsrail, 8 Ekim’den bu yana Hizbullah tarafından bombalanan kuzey İsrail’deki on binlerce vatandaşın evlerine güvenli bir şekilde dönmesini sağlamayı amaçladığını savunuyor.İsrail tarafından 27 Eylül’de yapılan hava saldırısında Hizbullah'a yıllarca liderlik eden Nasrallah da dahil olmak üzere grubun üst düzey askeri liderliği ortadan kaldırıldı.Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi, cumartesi günü Trablus’taki bir Filistin mülteci kampına düzenlenen saldırıda bir Hamas yetkilisinin, karısı ve iki çocuğu ile birlikte hayatını kaybettiğini açıkladı. Hamas'a yakın medya kuruluşları da saldırıda grubun askeri kanadı El Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah Ali'nin öldürüldüğünü aktardı.İsrail ordusu, Trablus’a düzenlenen saldırı hakkında henüz bir yorumda bulunmadı.İsrail, bir zamanlar hareketli ve yoğun nüfuslu bir alan olan Beyrut’un güney banliyösü Dahiye’ye yönelik bombardımanına gece boyunca devam etti.Cumartesi günü Dahiye üzerinde dumanlar yükselirken, bölgenin büyük bir kısmı enkaza döndü ve bölge sakinleri Beyrut’un diğer bölgelerine ya da Lübnan’ın başka yerlerine kaçmak zorunda kaldı.Orta Doğu'da tansiyon, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’in güneyine düzenlediği saldırının yıl dönümü yaklaşırken giderek yükseliyor. İsrailli makamların aktardığına göre, bu saldırıda 1.200 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 250 kişi de rehin alındı.İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısında ise Gazze sağlık bakanlığına göre, yaklaşık 42.000 Filistinli yaşamını yitirdi ve 2,3 milyonluk bölge nüfusunun neredeyse tamamı yerinden edildi.Hem Hizbullah’ı hem de Hamas’ı destekleyen İran, bu yıl Suriye’de İsrail hava saldırılarıyla Devrim Muhafızları’nın kilit komutanlarını kaybetti. Salı günü İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi ancak bu saldırılar çok az hasara yol açtı.İsrail, İran’ın saldırısına karşılık verme seçeneklerini değerlendiriyor.İsrail, Lübnan’daki Hizbullah militanlarını geri püskürtme ve Gazze’deki Hamas müttefiklerini ortadan kaldırma hedeflerini sürdürürken, İran’ın petrol tesislerine saldırı düzenlenmesi ihtimalinden doğan endişelerle petrol fiyatları yükseldi.ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü İsrail’i İran’ın petrol sahalarına saldırmak yerine alternatifler düşünmeye çağırdı ve İsrail’in İran’a nasıl karşılık vereceği konusunda henüz bir sonuca varmadığını düşündüğünü ifade etti.İsrailli haber sitesi Ynet, ABD’nin Orta Doğu’dan sorumlu en üst düzey generali Ordu Generali Michael Kurilla’nın önümüzdeki günlerde İsrail’e gideceğini bildirdi.