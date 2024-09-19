Samanyolu Haber /Dünya / Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı /19 Eylül 2024 17:38

Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından açıklamalarda bulunan Hasan Nasrallah, "İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı" dedi.

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Lübnan'da en az 32 kişinin ölümüne ve 3 binden fazla insanın yaralanmasına sebep olan saldırıların ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah açıklamalarda bulunuyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Hizbullah lideri Nasrallah'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu hain saldırıyı lanetleyen tüm bölge ülkelerine teşekkür ediyorum. Gazze, Lübnan ve direniş hareketine destek olan ülkelere teşekkür ediyorum. Zor bir sınamadan geçiriliyoruz. Salı günü yaşananları anlatmak istiyorum.

Düşmanımız tarafından hedef alındık. Yüzlerce çağrı cihazımız eşzamanlı infilak ettirildi. İsrail, tüm kırmızı çizgileri aşmış ve insani etik hukuku aşmıştır. Bazı cihazlar hastanelerde infilak etti. Kamuya açık alanda infilak etti. Binlerce sivilin kadın ve çocuğun arasında patladı.

Bir sonraki gün telsizler infilak ettirildi. Bu bir savaş suçudur. Savaş sebebidir. Onlarca sivil öldü binlercesi yaralandı. Tamamen kasıtlı olarak gerçekleştirildi. Aynı suç ikinci günde de binlerce kişinin öldürülmesi amacıyla tekrarlandı.

İsrail'in 5 bin kişiyi aynı anda öldürmek istediğini söyleyebiliriz. Bu cihazları kimin taşıdığını düşünmeden aynı şekilde öldürmek ve yaralamak istediler.  Bu toplu katliamdan başka bir şey değildir. İsrail'in suçlarına eklenen yeni bir suç olmuştur. Bu kanserli varlığın ortaya çıktığı günden beri katliamlara bir yenisi eklenmiştir.

Lübnan'a yönelik bir savaş ilanıdır. İsrail'in amacı buydu.

Çağrı cihazlarından kapalı olanlar vardı. Birçok cihaz hala depoda. Bu bizim için çok büyük bir şans oldu."
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