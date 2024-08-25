Samanyolu Haber /Dünya / Hizbullah lideri Nasrallah'tan tansiyonu yükseltecek açıklama! /25 Ağustos 2024 19:41

Hizbullah lideri Nasrallah'tan tansiyonu yükseltecek açıklama!

Hizbullah lideri Nasrallah İsrail'e yaptıkları misillemeye ilişkin konuştu. "Operasyonun adı Erbain. Bu ilk aşama. İsraı·l topraklarının 110 kilometre içı·nde askerı· ı·stı·hbarat üssünü hedef aldık" dedi.

SHABER3.COM

İsrail'in Fuad Şükür'e düzenlenen suikastın ardından gerilimin zirveye ulaştığı Lübnan'ı savaş uçaklarıyla vurmasının ardından  Hizbullah da yüzlerce füzeyle misilleme saldırısı düzenledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre "İntikam almaktan vazgeçmedik" diyen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah; saldırının, misillemenin ilk aşaması olduğunu duyurdu.

Operasyonun adının "Erbain operasyonu" olduğunu, hedeflerinin İsraildeki siviller ya da altyapı olmadığını vurgulayan Nasrallah, "Askeri hedefleri vurmamız gerektiğine karar verdik" dedi. 

İsrail topraklarının 110 kilometre içı·nde, Tel Aviv'e 1 buçuk kilometre uzaklıktaki Glilot Askeri İstihbarat Üssü'nü hedef aldık. Bu bizim ilk kez o bölgeden droneları gönderdiğimiz saldırı oldu. Tüm fırlatma bölgeleri çalıştı. 340 roket fırlatılma bölgeleri dronelarını havalandırabildi" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hizbullah lideri Nasrallah'tan tansiyonu yükseltecek açıklama! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:14:33