Hizbullah lideri Nasrallah'tan tansiyonu yükseltecek açıklama!

İsrail'in Fuad Şükür'e düzenlenen suikastın ardından gerilimin zirveye ulaştığı Lübnan'ı savaş uçaklarıyla vurmasının ardından Hizbullah da yüzlerce füzeyle misilleme saldırısı düzenledi.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre "İntikam almaktan vazgeçmedik" diyen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah; saldırının, misillemenin ilk aşaması olduğunu duyurdu.



Operasyonun adının "Erbain operasyonu" olduğunu, hedeflerinin İsraildeki siviller ya da altyapı olmadığını vurgulayan Nasrallah, "Askeri hedefleri vurmamız gerektiğine karar verdik" dedi.



İsrail topraklarının 110 kilometre içı·nde, Tel Aviv'e 1 buçuk kilometre uzaklıktaki Glilot Askeri İstihbarat Üssü'nü hedef aldık. Bu bizim ilk kez o bölgeden droneları gönderdiğimiz saldırı oldu. Tüm fırlatma bölgeleri çalıştı. 340 roket fırlatılma bölgeleri dronelarını havalandırabildi" dedi.