Hizbullah Mossad merkezini hedef aldı

İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombalamaya devam ederken Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları için New York'ta bulunan Lübnan Dışişleri Bakanı hafta başından beri yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını söyledi.







DW Türkçe'de yer alan habere göre, Hizbullah da roket atışlarıyla İsrail'e karşılık veriyor. Tel Aviv'de bu sabah erken saatlerde siren sesleri duyulmasının ardından ordu Lübnan'dan fırlatılan bir füzenin havada önlendiğini açıkladı.





Hizbullah, Tel Aviv'de istihbarat örgütü Mossad'ın merkez binasını hedef aldıklarını açıkladı. Füze herhangi bir hasara veya yaralanmaya yol açmadan önlenmiş olsa da İsrail ordu (IDF) sözcüsü ilk kez Hizbullah'a ait bir füzenin Tel Aviv yakınlarına eriştiğini söyledi. Suriye'den de İsrail'e İHA (insansız hava aracı) saldırıları oldu, IDF jetlerinin bu insansız araçları önlediği bildirildi.





Bu arada Hizbullah, örgütün üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'in öldürüldüğü teyit etti. İsrail ordusu Akil'i hedef aldıklarını dün açıklamıştı.





BM'de gündem Lübnan



Çatışmalar BM Genel Kurulu devam ettiği sırada yoğunlaştı. Genel Sekreter Antonio Guterres Lübnan'ın "Gazze'ye dönüşme ihtimaline" karşı uyardı.





Genel Kurula hitabında ABD Başkanı Joe Biden da "Tansiyon artıyor olsa da diplomatik çözüm hâlâ mümkün" diyen Guterres, topyekun savaşın kimsenin çıkarına olmayacağını ekledi.





Bu uyarılara karşın saldırıların yoğunlaşarak süreceğini ilan eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yayınladığı video mesajında "Hizbullah'ı vurmaya devam edeceğiz. Oturma odasında roket saklayan kimsenin bir evi olmayacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail'in BM temsilcisi Büyükelçi Danny Danon Lübnan'da bir kara harekâtı başlatmaya "istekli olmadıklarını" söyledi.





İngiltere'den Kıbrıs hazırlığı



İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki vatandaşlarının tahliyesini planlamak üzere Kıbrıs'a askeri ekipler göndereceklerini açıkladı. Daha önce olası bir Hizbullah-İsrail savaşında Kıbrıs'ın tahliye amaçlı kullanılabileceği yorumları yapılıyordu. İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haberine göre Savunma Bakanlığı Kıbrıs'a 700 asker gönderilmesi sürecini başlattı.





Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York'ta İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü, Hizbullah üzerindeki etkisini kullanarak tansiyonu düşürmeye yardım etmesini istedi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Macron aktörler üzerinde nüfuza sahip İran'a tansiyonu düşürme sorumluluğunu hatırlattı" denildi.