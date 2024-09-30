Samanyolu Haber /Dünya / Hizbullah yeni liderini seçti mi: Haberlerle ilgili açıklama geldi /30 Eylül 2024 09:28

Hizbullah yeni liderini seçti mi: Haberlerle ilgili açıklama geldi

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmesi sonrası Hizbullah'ın yeni lider seçtiği öne sürüldü. Nasrallah'ın yerine hareketin yürütme konseyi başkanı Haşim Safiyuddin'in seçildiğine ilişkin haberler yalanlandı.

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti. Hareketin yürütme konseyi başkanı Haşim Safiyuddin'in yeni genel sekreter seçildiği öne sürülmüştü. Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve medya organlarında hareketin genel sekreterliğine ilişkin çıkan haberlerin bir öneminin olmadığı belirtildi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre açıklamada, "Genel Sekreterimizin (Nasrallah) şehadetinden sonra Hizbullah liderliğindeki organizasyonel prosedürlere ilişkin bazı medya kuruluşlarında dolaşan haberlerin hiçbir şekilde alakasız olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hareketin liderliğinin bu konudaki çalışmalarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Hizbullah liderliği tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmadıkça bu yöndeki haberlere itibar edilmemesi" çağrısı yapıldı.
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