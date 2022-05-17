Hizbullahçı okul müdürü

Bir okul kantininin işletmecisinin de 'yardım ve yataklıktan' hapis cezası aldığı belirtildi.





Diyarbakır İl Milli Eğitim’de daha önce dile getirilen 'Hizbullahçı yapılar' iddiası üzerine müfettişler il genelinde inceleme başlattı. Müfettiş raporunda pandemi gerekçe gösterilerek bütün okulların incelenemediği ve örneklem seçilerek incelemelerin buna göre gerçekleştirildiği belirtildi.





Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, yapılan incelemeler neticesinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi kantinini işleten M.K.’nin 'örgüte yardım ve yataklık'tan daha önce hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Rapordaki bilgilere göre M.K. hapis cezası ve kamu hakları yasağı da aldı. Ancak daha sonra kamu yasağı kaldırıldı. M.K.’nin ihaleye başvururken sunduğu belgelerde “adli sicil kaydı yoktur” yazılıydı. Raporda 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası alan M.K. ile Kayapınar Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği arasında imzalanan kantin kira sözleşmesinin iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

Raporda öğretmen ve müdürlerle ilgili yapılan incelemede 25 müdürden ikisinin Hizbullah üyeliğinden hapis cezası aldığı ifade edildi. Rapordaki bilgilere göre Silvan Çardak Ortaokulu Müdürü ve Silvan Eğitim Bir Sen Şube temsilcisi H.B. 1986’dan 1997’ye kadar sınıf öğretmeni olarak görev yaptı. 1997’de İstanbul’da görev yaparken istifa etti. Öğretmenlikten istifa ettikten sonra Hizbullah’la bağlantısı nedeniyle tutuklandı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 22 Ağustos 2005’te cezası kesinleşti. 18 Ekim 2010’da açıktan atanmak için Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurdu. H.B. Atatürk İlkokulu’na atandı. 2011 yılında Silvan İlköğretim Okulu’na müdür yardımcısı yapıldı. 5 yıl boyunca muhtelif okullarda çalıştıktan sonra 2016 yılında Silvan Çardak Okulu’na müdür olarak atandı.





Ceza kesinleşti, aynı yıl öğretmen olarak atandı Kayapınar Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan M.T.D. ise 1999 yılında takibata uğradı ve tutuklandı. Ancak karar temyiz edilince yeniden yargılama yapıldı. Yargılama sonucunda “silahlı terör örgütü üyeliği”nden 2013 yılında 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Ceza aynı yıl kesinleşti. Buna rağmen M.T.D., aynı yıl öğretmen olarak atandı.

