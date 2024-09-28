Samanyolu Haber /Dünya / Hizbullah'tan İsrail'e son 1 saatte 65 roket fırlatıldı /28 Eylül 2024 00:29

Hizbullah'tan İsrail'e son 1 saatte 65 roket fırlatıldı

İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hedef alan hava saldırısının ardından Hizbullah da İsrail'e roket saldırısı düzenledi.

SHABER3.COM

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen şiddetli bombardımanın ardından Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyindeki bölgelere ilk roket saldırıları yapıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti, Hayfa çevresindeki Karmiel ve sahildeki Nahariya bölgelerinde saldırı alarmları çaldı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, son bir saat içinde kuzeydeki bölgelere 65 roket atıldığı belirtildi.

Kuzeydeki Safed kentine 30 kadar roket atılırken hava savunma sistemlerinin bazılarını önlediği, kente düşen iki roketin hasara yol açtığı aktarıldı. Aşağı Celil bölgesine 30, sahildeki Batı Celil bölgesine de 5 roket atıldığı ve bazılarının önlendiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, 1 kişinin hafif yaralandığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamalarla, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, Lübnan topraklarını ve halkını korumak için, İsrail'in saldırılarına karşı Safed kenti, Hayfa çevresindeki Karmiel ve Nahariye kenti yakınlarındaki noktalara roket saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

İsrail ordusunun bugün Beyrut'a düzenlediği ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını öne sürdüğü saldırıya ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Beyrut'a son saldırılarda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmıştı.
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