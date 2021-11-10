Samanyolu Haber /Gündem / Hızını alamayan Mehmet Barlas milletvekillerinin sınır dışı edilmesini istedi /10 Kasım 2021 11:21

Hızını alamayan Mehmet Barlas milletvekillerinin sınır dışı edilmesini istedi

İktidara yakın Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, yazısında Osmanlı dönemindeki bir uygulamaya dikkat çekerek, “Türkiye'nin iyiliği değil, kötülüğü için uğraşan isimlerin bir listesini yapsak acaba 150'den fazla mıdırlar? ” ifadelerini kullandı.

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Bir önceki yazısında CHP’nin kapatılmasını ima eden Sabah yazarı  Mehmet Barlas bu kez de bazı milletvekillerinin sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu. Lütfü Türkkan'ın partisinden ihraç edilmesi gerektiğini iddia eden Barlas Bazı milletvekillerinin sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi 

'1. Dünya Savaşı'ndan sonra düşmanla iş birliği yapan bazı Osmanlıların, 150'likler diye listelendiğini ve sınır dışı edildiğini' savunarak, "Acaba yine böyle bir liste mi yapalım? Mesela, Türkiye'yi hedef alan PKK terörizmine karşı sempatik davranan milletvekilleri 150'lik olmaya müstahak değiller midir? Kısacası, toplumsal hayatımızda rol alan ve açık açık Türkiye'nin iyiliği değil, kötülüğü için uğraşan isimlerin bir listesini yapsak acaba 150'den fazla mıdırlar? Bunlar hem topluma kötümserlik saçıyor hem de Türkiye'nin moralini bozuyorlar. Türkiye'nin düşmanları ile dostları aynı anda sanki kucak kucağa yaşamaktalar. Bu konuda eskisinden farklı davranmanın zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.
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