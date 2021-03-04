Samanyolu Haber /Gündem / Destek oranındaki düşüş belirginleşti! /04 Mart 2021 12:15

Destek oranındaki düşüş belirginleşti!

MetroPOLL'ün araştırmasına göre; Tayyip Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamayanların oranı yüzde 47,8'ken, onaylayanların oranı yüzde 46'da kaldı.

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MetroPOLL Araştırma, her ay yaptığı, "Türkiye'nin Nabzı" anketinin Şubat ayı sonucunu açıkladı. Ankette, katılımcılara, "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. 

Katılımcıların yüzde 46'sı onayladığını söylerken, yüzde 47,8'si ise onaylamadığını belirtti. Ankete katılanların yüzde 6,2'si ise, "Fikrim veya cevabım yok" dedi.

2018 yılında yapılan genel seçimlerinde oy verilen parti dağılımı göz önüne alındığında da, AKP'ye oy verenlerin yüzde 9,9'unun, MHP'ye oy verenlerin yüzde 28,3'ünün Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamadığı görüldü.  

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