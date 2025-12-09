Hızla yayılıyor: Bir Avrupa ülkesi daha salgın ilan etti!

Avrupa ülkesi Letonya'da influenza salgını ilan edildi. Hızla artan solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle ülke alarma geçti.





Ülkenin Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuarının verilerine göre son bir haftada grip vakaları iki kat arttı. Salgın alarmı ilan etmek için gereken şartlar aşıldı.





Kurumun açıklamasına göre son durum dikkatle takip ediliyor. Özellikle yaşlılar, kronik kalp ve solunum hastalağı olanlar ve çocuklar risk altında.





DÜNYAYI ALARMA GEÇİREN SALGIN

Normal gripten farklı olarak dünyada son dönemlerde yayılan influenzanın altı türü olan H2N3, bilinen semptomların daha ağır yaşandığı ve tedavinin zorlaştığı bir hastalık türü olarak öne çıkıyor.





Geçtiğimiz günlerde dünya çapında yayılan salgın Japonya'da, Avustralya'da, İngiltere'de okulların tatil edilmesine sebep olmuştu.





İspanya'da ise pandemi kurallarının yeniden uygulanmasının önünü açan bir sağlık protokolü imzalanmış, maske kullanımı ve evden çalışmanın önü yeniden açılmıştı.





Hastalık şimdi de bir başka Avrupa ülkesi olan Letonya'da hızla yayılıyor. Salgının tüm Avrupa'yı etkisi altına alması bekleniyor.





NASIL KORUNURUZ?

Ülkenin sağlık ekipleri salgına karşı korunmanın yollarını paylaştı. Uzmanlar, maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemini vurguladı.





Salgın dönemi boyunca toplu taşımadan kaçınılması gerektiğini ve ofis alanlarının da iyi havalandırılmasının önemli olduğu da belirtildi.





Bunun yanında düzenli el hijyeninin özellikle düzenli olarak öksüren kişiler için kritik olduğunun altı çizildi.





Uzmanlar, aşılanmanın salgını önlemek için en doğru yol olduğunu belirtti, ancak şu anki salgının önüne geçemeyeceğini de ekledi.





Aşının 7 ila 14 gün içinde etki ettiğini hatırlatan sağlık uzmanları, bu sebeple salgının Mayıs ayına kadar sürebileceğini söyledi. Ancak aşılanmak için asla çok geç olmadığı da hatırlatıldı.





INFLUENZA SEMPTOMLARI NELER?

Influenza, yani solunum yolu enfeksiyonunun semptomları genelde aniden başlar ve birkaç gün içinde belirginleşir.





En sık görülenler ateş, titreme, kuru veya balgamlı öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ya da tıkanıklığı, kas ve vücut ağrıları, baş ağrısı, belirgin halsizlik ve yorgunluktur.





Bazı kişilerde özellikle çocuklarda mide bulantısı, kusma veya ishal da görülebilir. Semptomlar çoğu insanda 3 ile 7 gün içinde hafiflemeye başlar ama öksürük ve bitkinlik iki haftadan uzun sürebilir.





Nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı, şiddetli halsizlik, dudaklarda morarma gibi bulgular olursa veya risk grubundaysan hekimle görüşmek gerekir.





Risk grupları küçük çocuklar, 65 yaş üstü, hamileler ve kronik hastalığı olanlardır.