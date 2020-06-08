Hızlı normalleşmenin faturası 1-2 haftaya kadar ortaya çıkar

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 5 Haziran’da maske takılmasına ilişkin yeni bir rehber yayımladığını anımsatarak “DSÖ’nün bu rehberi güncelleme amaçları içerisinde virüsün hastalık yapma yeteneğinin azalmadığı ve yeniden açılmalar sonrasında daha birinci dalgalar bitmeden yeni dalgalanmalar yaşanabileceğini belirtmek var. Önümüzdeki günlerde bir ikinci dalga yaşanma ihtimalinin vurgulandığı görülüyor. DSÖ, açık havada yürürken bile eğer birileriyle karşılaşma olasılığımız varsa maske takın diye uyarmaya başladı” dedi.





Rusya, Brezilya, Meksika’da ciddi olgu artışlarının olduğuna dikkat çeken Pala, “Türkiye’de sanki sorun çözülmüş gibi davranılması birden hasta sayılarında artış, ölüm sayılarındaki azalmaların duraksaması ya da artması biçiminde karşımıza çıkabilir.





Yurttaşların önlemleri elden bırakmamalarında fayda var. Kimin hastalık geçirip bağışık olduğunu ya da kimin hastalık geçirmekte olduğunu bilmiyoruz, herkes potansiyel bir hastalık bulaştırıcı olabilir. Önlemleri ciddiyetle sürdürmemiz gerekir. Türkiye’de henüz salgın bitmedi” diye konuştu.





65 YAŞ NASIL ENFEKTE OLDU?





Hızlı normalleşmenin etkilerini ufak kıpırdanmalarla perşembe gününden itibaren görmeye başlandığını anlatan Pala, “Yavaş yavaş artışlar başladı. Özellikle son 3 gündür Türkiye’nin farklı yerlerinde karantina önlemleri geliyor. Bir yandan vaka sayısı 700’e kadar düşmüşken sonra tekrar 900’e kadar çıkış oldu. Önümüzdeki hafta içinde 1 Haziran’daki açılmaların etkilerini daha yakından göreceğiz” diye konuştu.





Sağlık Bakanlığı’nın vakaların ve ölümlerin dağılımını açıklamadığını kaydeden Pala, şöyle devam etti: “Sağlık Bakanı toplam ölümlerinin yüzde 93’ünün 65 yaş üstü vatandaşlarımız olduğunu açıkladı. DSÖ Avrupa bölgesinde ise tüm ölümlerin yüzde 94’ünün 60 yaş ve üzeri kişiler olduğu biliniyor.





Bizde 65 yaş ve üstü nüfus DSÖ Avrupa bölgesindeki diğer ülkelerden daha düşük ama ölüm oranları benzer. İkincisi biz o ülkelerde uygulanmayan 65 yaş üzeri grubu daha çok evlerinde bırakan bir tecrit uygulaması yaptık. Bütün bunlara rağmen ölümlerdeki benzerliği tartışmak gerekir. Bu durumda ülkemizde 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımızın uzun süreli tecrit edilmesinin Covid-19 ölümlerini nasıl etkilediğinin bilimsel verilere dayalı olarak açıklanması gerekir.”





TORUNLARI BULAŞTIRIYOR





Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise maske takılmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyulmamasının sonuçlarının 1-2 hafta içinde görülebileceğini söyledi. “65 yaş üstü aylardır evlerinde, sokağa çıkmıyor ancak virüse yakalanıyor. 65 yaş üzeri insanlar virüsü nereden alıyorlar, bu insanların çoğu yalnız yaşamıyorlar, dışarıdan gelen genç çocuğu ve torunu ile yaşıyorlar, genelde aile içi bulaş oluyor” değerlendirmesini yaptı.