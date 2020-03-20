Hızlı tanı kitleri Türkiye'ye gelecek mi?

Koronavirüsle mücadelede önemli yer tutacak olan hızlı tanı kitleri Türkiye yok. Kitlerin Çin’den Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili planlanan tarih belli oldu.







Tarafsız'da yer alan habere göre, son anda bir değişiklik olmaması halinde Şanghay’dan İstanbul’a Turkish Cargo’nun geniş gövde kargo uçaklarıyla taşınacak test kitlerinin 23 Mart tarihi itibarıyla Türkiye’de olması planlanıyor.





Koronavirüsle mücadelede hızlı tanı kitleri kısa sürede daha fazla kişiye test yapılmasında etkin rol oynayacak.





Dünya çapında etkisini sürdüren ve son dönemde Türkiye’de de de etkili olan koronavirüs tespitinde kullanılacak Çin’de geliştirilen hızlı tanı kitleri Şanghay’dan İstanbul’a getirilecek.





Habere göre, urkish Cargo’nun geniş gövde kargo uçaklarıyla taşıyacağı hızlı tanı kitlerinin 23 Mart tarihi itibarıyla Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor.





İlk etapta yarım ton ağırılığına denk gelecek kitler, Türkiye’deki vaka tespitinde daha hızlı sonuç almak için değerlendirilecek.Turkish Cargo’nun Boeing 777 tipi dev kargo uçağının, Çin yerel saati ile 21 Mart gece yarısı TK 6483 seferi ile içinde hızlı tanı kiti ve ekstra diğer kitlerle beraber havalanması planlandı.





Son dakika bir değişiklik olmaması halinde uçak 23 Mart pazartesi Atatürk Havalimanı’na iniş yapacak.