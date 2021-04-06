Hizmet gönüllüleri “Herkese Temiz Su ”projesiyle yüzlerini güldürdü









Uganda’da Hizmet gönüllüllerinin kurduğu Nil İnsani Kalkınma Ajansı (NHDA) ülkenin bütün bölgelerinde sürdürdüğü yardım ve kalkınma faaliyetleri ile geçen yıldan beri ülke yetkililerinin ve halkın takdirini kazanıyor. NHDA’nin sağlık, eğitim, su kuyusu projeleri ile kurban ve gıda dağıtımları ülke medyasında geniş yer alıyor.





Uganda’nın Mukono bölgesinde geçen hafta açılan 21 su kuyusu ile, Hizmet gönüllüleri geçen yıldan beri 100 binden fazla Afrikalıya temiz su ulaştırmış oldu. Uganda’nın resmi televizyonu UBC’nin spikeri, NHDA’nin, Uganda hükümetinin Birleşmiş Milletler hedefleri doğrultusunda yürüttüğü “2030 Herkese Temiz Su Projesi”ne en büyük desteği veren sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğunu, en son Mukono’da açtığı kuyularla onbinlerce insana sağlıklı su ulaştırdığını söyledi.













NHDA Direktörü Isa Kirarira UBC TV’ye yaptığı açıklamada, “ İçme suyu olmadan hiç bir kalkınma projesi sürdürülebilir değildir. Her evin temiz suya ulaşması o insanların en temel haklarıdır. Birleşmiş Milletler 2030 yılı hedeflerinde her eve sağlıklı su ulaştırılması var. Bu hedefe ancak hep beraber çevreyi koruyarak ulaşabiliriz. NHDA olarak Uganda hükümetinin BM standartlarına ulaşma projelerine katkıda bulunuyoruz” dedi.





NHDA Proje Koordinatörü Ismail Kidiya, NHDA’in 2021 Uganda Su ve Çevre Haftası vesilesi ile açtığı su kuyuları hakkında UBC’ye şunları söyledi, “Nil İnsanı Kalkınma Ajansı olarak sadece 2021’de 10 bölgede 20’den fazla su kuyusu açtık. Halkı güvenli su kuyularımızdan faydalanmaya davet ediyoruz”.





Su kuyularının açıldığı Kapeke kasabası sakini ise UBC teevizyonuna duygularını şöyle aktardı, “Kapeke bölgesi sakini olarak Nil İnsani Kalkınma Ajansı’na ve su kuyularına sponsor olan “Time to Help Almanya’ya çok teşekkürlerimizi sunuyor” derken, başka bir köylü de, “Bu su kuyularından dolayı çok mutluyuz. Çevredeki bir çok insan bu kuyulardan temiz su içecek hatta uzak mesafelerden de köylüler temiz su için bu kuyulara geliyor” diye konuştu.





NHDA’dan faaliyet raporunda, 8 milyon Ugandalının temiz suya erişemez durumda olduğu ve milyonlarca insanın da covid-19 salgınında güvenilir suya daha fazla ihtiyaç duyduğu ifade edilerek, NHDA’nın 22 Mart 2021 Dünya Su Günü’nü kutlamak için calışmalarına hızla devam ettiği belirtildi. Eğitim, Sağlık, gıda, kurban ve temiz su projelerine devam eden Nil İnsani Kalkınma Ajansı 2020'de 15 bölgede 80'den fazla su kuyusu inşa etmişti. Nil bu yıl Mart ayı itibariyle, 10 bölgede 21 su kuyusu inşa ederek toplam 125 su kuyusu açmış oldu. Nil Ajansı gönüllüleri 8 milyon Ugandalıya temiz su sağlama hedeflerine önümüzdeki yıllarda ulaşacaklarını ifade ettiler.