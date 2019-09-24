Hizmet gönüllülerini fişleme tutanakları İsviçre yargısına taşındı





İsviçre’de yaşayan hizmet gönüllüleri, kendileri ile hayır faaliyetlerinde yıllarca beraber olan bir çiftin, 2017 yılında İzmir Emniyet Müdürlüğüne verdiği ifade tutanaklarına ulaştı. Kendi iradeleriyle polise giden çiftin, İsviçre’de Hizmet hareketi aracılığıyla tanıdıkları tüm kişilerle ilgili doğru-yanlış not ettikleri bilgileri AKP rejimine verdikleri ortaya çıktı.





Ateşe Hacı Mehmet Gani şüpheli konumunda







İsviçre başta olmak üzere dünyanın hiç bir yerinde suç sayılamayacak, ‘sohbet etmek, sohbete çağırmak, maddi yardım talep etmek’ gibi faaliyetlerin yanında gerçekle alakası olmayan ‘terörist organizasyona üye olmak, Afrika kuryesi olmak’ gibi ifadelerin yer aldığı tutanaklar yargıya taşındı.





BELGELER SAVCILIĞA TESLİM EDİLDİ





İsviçre yasalarına göre, İsviçre oturumu veya vatandaşı olanların zararına yabancı bir devlete bilgi vermek (casusluk) suç. Bu suçu işleyenler üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor. Fişleme notlarıyla AKP rejimine hedef yapılan Hizmet gönüllüleri, ‘defamasyon (onur kırıcı davranış) ve iftira suçlarına maruz bırakıldıkları’ gerekçesiyle İsviçre Federal Savcısı’na başvuru yaptı. Ekleriyle 300’den fazla sayfadan oluşan fişleme ve tutanakları Savcılığa teslim eden Hizmet gönüllüleri, tazminat talebinde de bulundu.





Gülen Hareketine mensup olmanın suç olmadığını belirten mağdurların Avukatı Duy-Lam Nguyen, müvekkillerinin Türkiye’de haklarını savunamayacağını söyledi. Müvekkillerinin terörist olmadığını vurgulayan Avukat Duy-Lam Nguyen, sözkonusu çiftin neden ‘casusluk faaliyetinde’ bulunmuş olabileceğine yönelik soruya, ‘Rejime kendilerini ispat etmek için olabilir’ cevabını verdi.













İSVİÇRE MEDYASI BENZER DAVALARI DA GÜNDEME TAŞIDI





Fişleme skandalı İsviçre’nin önde gelen yayın organlarında tam sayfa haber olurken, bu ülkede daha önce yaşanan benzer davalar tekrar gündeme geldi. Hizmet gönüllüsü bir iş adamını kaçırma planı yaparken suç üstü yakalanan Türk konsolosluğu basın eski müşaviri Hacı Mehmet Gani hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yine İsviçre’de Facebook üzerinden hakaret eden bir kadını mahkeme suçlu bulmuş ve tazminat ödemeye mahkum etmişti.