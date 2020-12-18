Hizmet gönüllülerini ihbar eden kadın ajanlıktan yargılanacak

Hasan Cücük'ün Tr724'te yer alan haberine göre Kopenhag Savcılığı’ndan geçilen bir basın bildirisinde, Danimarka’da ilk kez Hizmet gönüllerini ihbar eden bir kişi hakkında soruşturmanın tamamlanıp iddianamenin hazır olduğu belirtildi. Soruşturmanın 15 Temmuz 2016 sonrasında başladığı belirtildi. Ceza yasasının 108. Maddesinin 1. Paragrafına göre hakkında dava açılan kadın için hapis ve sınırdışı isteniyor. Adı geçen madde ajanlıkla ilgili. Madde, Danimarka’ya yaşayan birileri hakkında yabancı bir ülkenin istihbaratına bilgi vermeyi düzenliyor. 6 yıla kadar hapis cezası var.





Cücük, olayı anlattığı haberini şöyle sürdürdü:





Şimdilerde 47 yaşında olan N., 19 Ağustos 2016 Cuma günü saat 01:35’te Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderdiği e-postaya “Danimarka’da yaşıyorum” diye başlıyor. Sonra bulunduğu şehirde Hizmet gönüllerinin açtığı okulun idareci ve öğretmenleri başta olmak üzere aynı semti paylaştığı kişileri ‘terör örgütü’ üyesi olarak ihbar ediyor. İhbar ettiği kişilerin isim ve soy isimlerinin yanına memleketlerini de yazıyor. Listede daha önce Danimarka’da bulunmuş biri de var. Danimarka’dan evli olan bu kişi, eşiyle birlikte Türkiye’ye dönüş yapmış. Binlerce km uzaktan yapılan bir ihbarla gözaltına alınıp tutuklanan bu kişinin davası görülürken ihbar e-postası delil olarak sunuluyor. Belge niteliğini taşıyan e-posta, avukatlar aracılığıyla alınıp Danimarka’ya ulaşıyor.





E-postada adı geçen herkes polise suç duyurusunda bulunuyor. Polis, Danimarka’da ‘mukim’ kişilerin ihbar edilmesinden dolayı sıradan bir ceza davası olarak görmüyor. Olayı detaylı araştırması için istihbarat teşkilatı PET’e havale ediyor. Soruşturma açan PET, ihbarcı kişi ve ihbar edilenlerle görüşüp dosyayı hazırlıyor. İhbar ettiği kişiler arasında bir de Danimarkalı öğretmen var. Bu kişi için “Türkiye’ye girmesi tehlikeli bence” notunu düşüyor!





Klasik inkar etme girişimi, delillerle çürütülüyor. PET’in hazırladığı dosyayı değerlendiren Kopenhag Savcılığı ihbarı ajanlık kapsamında değerlendirip, ceza yasası 108. Madde 1. Paragrafından iddianame hazırlıyor. İddianamenin kabul edilmesiyle yargılamanın önü açılıyor. Yargılama kadının ikamet ettiği Kuzey Sjealland bölgesinde, henüz açıklanmayan bir tarihte ve jüri huzurunda yapılacak.





Kopenhag Savcılığı, Hizmet gönüllülerini ‘terörist’ iftirasıyla Türk makamlarına ihbarla ilgili 8 soruşturma yapıldığı, bunlardan biri hakkında dava açılmasına karar verildiğini belirtti. Dava açılmayan 5 kişinin adının geçtiği 7 soruşturmanın kapanmadığı özellikle belirtiliyor. Sadece ajanlık kapsamında soruşturma açılmasına yeterli delil bulunmadığı ancak ceza yasasının diğer maddeleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. 2018 ve 2019’da intikal eden 4 suç duyurusu hakkında ise soruşturmanın devam ettiği belirtildi.





Şimdi hakim önüne çıkmak için gün sayan 47 yaşındaki N.’nin karakteri üzerinde durmak gerekiyor. İhbar ettiği kişiler, çocuğunu emanet ettiği öğretmenler ve her gün yüz yüze geldiği isimler. Eşinden ayrıldığı için okul yönetimi, çocuğunu ücretsiz okutmuş. Bu iyiliğe teşekkürü(!) ihbar olmuş. Yargı aşamasında hangi motivasyonla bu ihbarları yaptığı, kimlerden destek aldığı ortaya çıkacak. Ceza maddesi 6 yıla kadar hapsini istiyor. Savcılık hapis cezasına sınır dışı edilmesini de ekledi.





15 Temmuz’dan sonra Avrupa’da yaşayan yüzlerce Hizmet gönüllüsüne ‘terörist’ iftirası atıldı. Türkiye’ye gidenler, gözaltına alındı aylarca geri dönemedi. Şimdi hesap verme vakti. 47 yaşındaki kadının davası Danimarka’da bir ilk olacak ama kesinlikle son olmayacak. İftiracılar bir bir hesap verecek.