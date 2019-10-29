Hizmet Gönüllülerinin okullarına yardımın kesilmesine ABD Eğitim Bakanlığı izin vermedi

Bloomberg Haber Ajansı, “Trump, Erdoğan’ın düşmanına bağlı okullara hibeleri kesmeyi araştırdı” başlıklı haberinde Trump’ın yönetiminin Hizmet Hareketi ile ilişkili “charter okullarına” aktarılan fonların kesilmesi için 2017 yılında girişimde bulunduğunu yazdı.





ERDOĞAN’LA İLK GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ

Haberini Amerikan yönetiminden konu hakkında bilgi sahibi 2 kişiye dayandıran Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevinin ilk dönemlerinde fonları kesmeyi araştırdığını belirtti.





2017 yılı Ocak ayında yemin ederek göreve başlayan Trump’ın, bu düşüncesini mayıs ayında Erdoğan’la yapacağı ilk görüşme öncesinde gerçekleştirmeyi planladığı ve görüşmenin hemen öncesindeki haftalarda hızlandığını belirtildi.





GIULIANI ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ

Haber Ajansı, Bu konu ile ilgili özel ilgilenen kişinin ise eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani olduğunu vurguladı. Giuliani, 2017 yılı Şubat ayında Türkiye’ye gelerek AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmüş ve mart ayında Rıza Zarrab’ın avukatlığını üstlenmişti.





HUKUKÇULAR: GEREKÇESİ AÇIKLANAMAZ

Bloomberg, ABD yönetiminden hukukçuların o dönemde yaptığı çalışma sonunda, Fethullah Gülen Hareketi ile ilişkili charter okullara fonların kesilemeyeceği kanaatine vardığını çünkü kesmenin gerekçesinin açıklanamayacağını ifade ettiği kaydedildi.





BEYAZ SARAY, EĞİTİM BAKANLIĞINA SORDU

Bloomberg, 2017 yılının ilk aylarında ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve Yurtiçi Politika Konseyi (Domestic Policy Council) yetkililerinin, Eğitim Bakanlığı’na Gülen ile alakalı charter okullarına federal hibe programı kapsamında ödenen paraların kesilmesinin mümkün olup olmadığını sorduğunu kaydetti. Federal hükümet tarafından eyalet yönetimlerine aktarılan hibeler daha sonra eyaletler tarafından okullara veriliyor.





OKULLAR KARA PARA AKLADI MI?

Beyaz Saray, Eğitim Bakanlığından okulların kara para aklayıp aklamadığını ve okulların Gülen ile ilişkisinin dini bir bağlılık oluşturduğu gerekçesiyle federal fonların kesilmesine gerekçe yapılıp yapılmayacağının da araştırılmasını istemiş.





BAKANLIK İDDİALARI REDDETTİ

Bloomberg, Eğitim Bakanlığının her 2 öneriyi de reddettiğini belirtti. Bakanlıktaki danışmanlar, Beyaz Saray’a Hristiyan charter okulları desteklenirken Müslümanların okullarına desteğin kesilmesi ve cezalandırılmasının Amerikan hükumetini “ikiyüzlü” ve “ayrımcı” göstereceğini söylemiş.





Haberde ayrıca Eğitim Bakanlığındaki birçok yetkili bu okullara fonların kesilmesinden özellikle rahatsız olduğu çünkü bu okullara giden öğrencilerin büyük çoğunluğunun düşük gelirli insanlardan oluştuğu belirtildi.





SUİSTİMAL VE İHLAL YOK

Eğitim Bakanlığı, son olarak hibelerin eyaletlere birkaç yıl için verildiğini ve sadece Gülen ile ilgili okullara verilmediğini, okullarda suistimale ilişkin veya hibe şartlarının ihlal edildiğine ilişkin kanıt olmadan geri çekilemeyeceğini belirtti. Ayrıca Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu şartlar oluşmadan fonların kesilmesinin ilgili yasaya aykırı olacağı sonucuna vardı. Bloomberg, okulların federal hibe programı kapsamında fonlardan hala yararlandığını da haberde vurguladı.





GÜLEN İÇİN BASKI YAPTI

Bloomberg, Amerikan yönetiminin okullara fonların kesilmesini tartışırken Rudy Giuliani’nin aynı dönemde Gülen’in Türkiye’ye iadesi için Beyaz Saray’a baskı yaptığını yönetimden 4 haber kaynağının da doğruladığını kaydetti. Bloomberg, Gülen’in iadesi için çalıştığı dönemde Giuliani’nin, Rıza Zarrab’ın avukatlığını üstlendiğini hatırlattı.





Haberde, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Zarrab’ın salınmasını istediği ve Giuliani’nin de müvekkilinin salınması için diplomatik girişimlerde bulunduğu ifade edildi.





DIŞİŞLERİ BAKANI: YANLIŞ İŞLERE İLİŞKİN KANIT YOK

Bu sırada, Zarrab’ın avukatı Giuliani’nin talebi doğrultusunda Beyaz Saray’ın dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’a Gülen okullarında yanlışlar yapıldığını iddia eden bir broşür verdiği ve Tillerson’un ise bu broşürü reddederek attığı kaydedildi. Tillerson’un broşürün sadece bir reklam olduğunu ve bu okullarda yanlış işler yapıldığına ilişkin bir kanıt sunmadığını belirttiği ifade edildi.





Bloomberg, Türk hükumetinin son yıllarda Gülen Hareketi ile ilişkili okulların dünya çapında kapatılması için girişimlerde bulunduğunu ve devlet destekli bir vakfın (Maarif Vakfı) bu okulların yerini almaya çalıştığını kaydetti.





TÜRK HÜKUMETİ 1.3 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Bloomberg, Türk hükumetinin Amerika’da Gülen Hareketi ile ilgili okullara karşı çalışma yapması için Amsterdam & Partners adlı hukuk bürosuna 2015’ten beri 1.3 milyon dolar ödeme yaptığını yazdı. ABD’de AKP hükumeti için lobi faaliyeti yapanların Amerikan Senatosundaki danışmanlardan okul yönetimindeki kişilere kadar girişimlerde bulunduğu ifade edildi.





RUDY GIULIANI VE TRUMP İLİŞKİSİ

Avukat Rudy Giuliani, 1994 yılından 2011 yılına kadar New York Belediye Başkanlığı yaptı. Trump’ın eski dostu Giuliani, 2016 yılı Kasım ayında yapılan seçimlerde Trump’a danışmanlık yapmış ve 2018 yılı Nisan ayında başkanın özel avukatı olmuştu.





Rudy Giuliani, 2017 yılı Şubat ayında Türkiye’ye gelerek Erdoğan’la görüşmüş ve Mart ayında da Rıza Zarrab’ı savunan ekibin arasına katılmıştı.





Bloomberg Haber Ajansı ve Washington Post, son haftalarda yaptığı özel haberlerde Giuliani’nin Zarrab’ın avukatlığını üstlendiği dönemde Zarrab’ın yargılanmaması ve Türkiye’de tutuklanan Rahip Andrew Brunson karşılığında tutuklu değiş tokuşu için Başkan Trump’a baskı yaptığını ortaya koymuştu.





Bloomberg, yine aynı dönemde Giuliani’nin Fethullah Gülen’in Türkiye’ye verilmesi için Başkan Trump nezdinde girişimlerde bulunduğunu ve Hakbank’a verilecek cezanın ertelenmesi veya engellenmesi için çalıştığını da ABD yönetiminden kaynaklara dayanarak haberleştirmişti.





AZİL SÜRECİNİN MERKEZİNDEKİ İSİM: GIULIANI

Giuliani şu anda ABD Başkanı Donald Trump’ın siyasi rakiplerini soruşturması için Ukrayna’ya baskı yaptığı gerekçesiyle mercek altında. Kongre bu konuyla ilgili kendisini ifadeye çağırdı. Giuliani, ABD’de resmi devlet politikası dışında “gölge bir dış politika” takip etmekle suçlanıyor.





Giuliani’nin faaliyetleriyle ilgili halihazırda yürütülen bir federal soruşturma bulunuyor. Geçen hafta içerisinde Giuliani’nin iki eski iş ortağı, seçim kampanyası finansmanıyla ilgili ortaya atılan usulsüzlük iddiaları nedeniyle tutuklanmıştı.





Giuliani, hakkındaki tüm iddiaları reddediyor.