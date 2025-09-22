Hizmet gönüllülerinin yaptığı Sydney’deki gençlik merkezi ve cami için büyük bağış

Avustralya’nın büyük şehirlerinden Sydney’de içinde Cami Külliyesi, Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesislerin yer alacağı eğitim kompleksi için düzenlenen yardım gecesine, rekor katılım gerçekleşti.Hizmet Hareketi Gönüllüleri’nin öncülüğünde gerçekleşen ve yaklaşık 20 farklı milletten oluşan gençlerin organize ettiği yardım gecesinde 1 milyon 550 bin 467 dolar toplandı.





ISRA, CHARLES STURT ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE:

Zaman Avustralya'da yer alan habere göre, Charles Sturt Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve Avustralya’da İlahiyat Fakültesi seviyesinde eğitim veren Avustralya İslami Bilimler ve Araştırma Akademisi (ISRA) bir taraftan eğitim hizmetlerini sürdürürken, diğer taraftan ise; camilerin de yer aldığı Gençlik Merkezlerinin açılmasıyla ilgili çalışmalarına hız kazandırdı. Sydney’in Perestons bölgesinde yakın bir zaman içinde temeli atılması beklenen ‘Gençlik Merkezi ve Camii Külliyesi Projesi’ için gerçekleşen yardım gecesi, sosyal medyadan da canlı olarak yayınlandı.





YARDIM GECESİNİ, 20 FARKLI MÜSLÜMAN TOPLUMDAN GENÇLER ORGANİZE ETTİ:

Düzenlenen programa, yaklaşık 20 farklı Müslüman toplumundan katılan davetlilerin büyük çoğunluğunun gençlerden oluşması dikkat çekti. Gecenin değerlendirmesini yapan Doç Dr. Salih Yücel, 38 yıldır yurtdışında olduğunu ve benzer bir çok farklı Müslüman grubun farklı etkinliklerine katıldığını, ancak böylesi renkli, duygusal ve manevi yönden etkileyici bir başka yardım gecesine şahit olmadığını söyledi.





Yardım toplama organizasyonunun tamamen gençler tarafından yapıldığını, salondaki katılımcıların da büyük çoğunluğunun yine gençlerden oluştuğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yücel, yer yer duygusal anların yaşanmasına neden olan yardım gecesinde, hedeflenen rakamın 1,5 katı miktarın gerçekleştiğine dikkat çekti. Salih Yücel; “Aynı masayı paylaştığım ve sosyal medya da yaklaşık bir milyona yakın izleyicisi olan bir davetli gözyaşlarını tutamadı. Gerçekten yaşanan manevi havayı kelimelerle ifade etmek güçtür. Program dört saat sürmesine rağmen geceye katılanlar, salonu terk etmediler. Ve hedeflenen miktarın bir buçuk katı kadar bağış toplandı”. Dedi.





GENÇLERİN GECEDE AÇIKLADIĞI BAĞIŞ MİKTARI, HERKESİ DUYGULANDIRDI:

Preston Bölgesinde yapılacak ‘Gençlik Merkezi ve Cami Projesi’ için genç jenerasyonun adeta seferber olduğunu hatırlatan Yücel; gençlerin kendi aralarında daha önce karar verdikleri bağış miktarlarının salondaki herkesi duygulandırdığını söyledi.

Salih Yücel; “İslami Bilimler ve Araştırma Akademisi (ISRA)’nın bağış toplama programına çok farklı Müslüman milletlerden insanlar katıldı. Şahsen 38 yıldır yurtdışında buna benzer onlarca etkinliğe katıldım. Ama bu kadar renklisini göremedim. Büyük çoğunluğu gençlerden oluşuyordu. Yardım gecesi programını farklı kılan üç önemli nokta dikkati çekti.

Bunlardan birinisi; yirmiden fazla etnik topluluklardan insanlar vardı.





İkincisi; bu programı farklı etnik Müslümanlardan bay bayan gençler organize etmişti, hem de çok profesyonel bir içerikle.

Üçüncüsü; de belki en önemlisi programdaki manevi hava idi.”dedi.





GENÇLİK MERKEZİ’NDE NELER VAR?

ISRA Yönetim Kurulu’nun kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre; Perestons’taki Gençlik Merkezi’nin Sydney’deki Müslüman toplumunun biraraya geldiği, donanımlı bir neslin yetişmesi için çeşitli aktivitelerin de yer alacağı önemli merkez olacağı kaydedildi.Merkez’de cami, gençlerin iyi vakit geçirebileceği sosyal tesisler, sportif alanlar ve kafetaryanın da yer alacağı hatırlatıldı.





ISRA NE ZAMAN KURULDU VE HANGİ HİZMETLERİ VERİYOR?





2009 yılında Avustralya’daki Hizmet Hareketi Gönüllüleri’nin öncülüğünde kurulan ve Sydney Charles Sturt Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren, Avustralya’da İlahiyat Fakültesi seviyesinde eğitim veren Avustralya İslami Bilimler ve Araştırma Akademisi (ISRA), lisansüstü düzeyde akredite ‘İslami Çalışmalar Dersleri’ veriyor.