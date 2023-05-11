Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet Gönüllülerinin yıllardır maruz kaldığı nefret söylemini uzmanlar anlalatacak /11 Mayıs 2023 12:54

Hizmet Gönüllülerinin yıllardır maruz kaldığı nefret söylemini uzmanlar anlalatacak

Türkiye’de Hizmet Gönüllülerinin yıllardır maruz kaldığı nefret söylemini uzmanları anlalatacak

SHABER3.COM

Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik yıllardır devam ettirililen 'nefret söylemi' Türkiye'de iktidar çevreleri tarafından kurumsallaştırıldı . 
Belçika merkezli  Solidarity with OTHERS Derneği Türkiye'deki Hizmet Hareketi mensuplarının maruz kaldığı nefret söylemi ile ilgili bir WEBİNAR organize etti. 

Digital ortamda düzenlenecek organizasyonda Uzmanlar tarafından nefret söylemi  tüm yönleriyle anlatılacak. 

 11 Mayıs Perşembe Avrupa saatiyle ile 19.00'da başlayacak tartışmanın moderatörlüğünü eski diplomat Ali Dinçer yapacak .

Diğer katılımcılar ise İletişim bilimci Prof Dr. Vedat Demir, Hukukçu Prof. Dr. Kemal Şahin, Eski Diplomat Ömer Güler, Sosyolog Hilal Akdeniz ve Prof. Dr. Hüseyin Demir 

TARİH:
BUGÜN (11 MAYIS 2023 PERŞEMBE)

SAAT: 
Avrupa saatiyle  - 19.00
Türkiye saatiyle  -20.00
New York saatiyle-  13.00


WEBINARI TAKİP ETMEK IÇİN ZOOM LİNKİ:


Duyurunun yapılacağı tweet

https://twitter.com/OthersInfo_TR/status/1655552671766532096


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hizmet Gönüllülerinin yıllardır maruz kaldığı nefret... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:14:46