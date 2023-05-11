Hizmet Gönüllülerinin yıllardır maruz kaldığı nefret söylemini uzmanlar anlalatacak

Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik yıllardır devam ettirililen 'nefret söylemi' Türkiye'de iktidar çevreleri tarafından kurumsallaştırıldı .
Belçika merkezli Solidarity with OTHERS Derneği Türkiye'deki Hizmet Hareketi mensuplarının maruz kaldığı nefret söylemi ile ilgili bir WEBİNAR organize etti.
Digital ortamda düzenlenecek organizasyonda Uzmanlar tarafından nefret söylemi tüm yönleriyle anlatılacak.
11 Mayıs Perşembe Avrupa saatiyle ile 19.00'da başlayacak tartışmanın moderatörlüğünü eski diplomat Ali Dinçer yapacak .
Diğer katılımcılar ise İletişim bilimci Prof Dr. Vedat Demir, Hukukçu Prof. Dr. Kemal Şahin, Eski Diplomat Ömer Güler, Sosyolog Hilal Akdeniz ve Prof. Dr. Hüseyin Demir
TARİH:
BUGÜN (11 MAYIS 2023 PERŞEMBE)
SAAT:
Avrupa saatiyle - 19.00
Türkiye saatiyle -20.00
New York saatiyle- 13.00
WEBINARI TAKİP ETMEK IÇİN ZOOM LİNKİ:
Duyurunun yapılacağı tweet
https://twitter.com/OthersInfo_TR/status/1655552671766532096