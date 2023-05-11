Hizmet Gönüllülerinin yıllardır maruz kaldığı nefret söylemini uzmanlar anlalatacak

Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik yıllardır devam ettirililen 'nefret söylemi' Türkiye'de iktidar çevreleri tarafından kurumsallaştırıldı .



Belçika merkezli Solidarity with OTHERS Derneği Türkiye'deki Hizmet Hareketi mensuplarının maruz kaldığı nefret söylemi ile ilgili bir WEBİNAR organize etti.





Digital ortamda düzenlenecek organizasyonda Uzmanlar tarafından nefret söylemi tüm yönleriyle anlatılacak.



