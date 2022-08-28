Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet Hareketi davalarında AYM’den çarpıcı emsal karar: ‘El konulamaz’ /28 Ağustos 2022 14:23

Hizmet Hareketi davalarında AYM’den çarpıcı emsal karar: ‘El konulamaz’

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi’ne yönelik davalarda, mağdurları sevindirecek emsal bir karara imza attı.

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Anayasa Mahkemesi, dikkat çeken emsal bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, KHK ile kapatılan bir eğitim kurumunda genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı yapan birinin mal varlıklarına, şirketin vergi borçlarından dolayı el konulmasını hukuka aykırı buldu ve iptal etti.

EMSAL KARAR
AYM’nin kararı emsal niteliğinde ve benzer mağduriyetler yaşayan herkes AYM’nin bu kararıyla yargıya başvurabilir. 
 
Kararı Samanyoluhaber’e değerlendiren avukat Fikret Duran ise “15 Temmuz sonrasında KHK’larla kapatılan kurumların yöneticileri ve hissedarları hakkında kurumun sigorta ve vergi borçları nedeniyle mal varlıklarına el konulmuşsa onlar da bu kararı gerekçe yaparak, mal varlıklarına el konulması kararının iptalini isteyebilirler” dedi. 

ÖNEMLİ UYARI!
Önemli bir de uyarıda bulunan avukat Duran “Bu karar AYM’nin bir kararı ve aynı statüdeki tüm kişi ve kurumlar hakkında doğrudan uygulanabilir. Bu kararı yerel mahkemeye de sunmalılar, şayet dava Yargıtay’daysa oraya da sunmalılar” ifadelerini kullandı. 

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