Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet Hareketi gönüllüleri ve Embrace Relief sel felaketi yaşayan ABD'de yardıma koştu /07 Temmuz 2025 10:42

Hizmet Hareketi gönüllüleri ve Embrace Relief sel felaketi yaşayan ABD'de yardıma koştu

Hizmet Hareketi gönüllüleri ve yardım kuruluşu Embrace Relief, ABD'de yüzyılın felaketi olarak tanımlanan sel felaketinden mağdur olanlara yardım elini uzattı.

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Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaleti, 4 Temmuz’da tarihin en yıkıcı sel felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Özellikle San Antonio ve çevresinde etkili olan sağanak yağışlar, saatler içinde 20 santimetreden fazla yağmur bırakarak bölgeyi sular altında bıraktı. Guadalupe Nehri 6.7 metreyi aşarak taştı; evler, yollar, köprüler ve altyapı çöktü. Yetkililer bu olayı “yüzyılın felaketi” olarak tanımlarken, uzmanlar iklim krizinin etkileri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Can kayıpları ve kayıplar artıyor
Can kayıpları 80'i bulurken bu sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Diğer yandan yüzlerce aile evsiz kaldı, bölge genelinde elektrik, su ve iletişim altyapısı çöktü. Eyalet yönetimi olağanüstü hâl ilan ederken, bölgedeki kamu hizmetlerinin yeniden işler hale gelmesinin aylar sürebileceği ifade ediliyor.

Hizmet Hareketi gönüllüleri sahada
TR724'te yer alan habere göre felaketin hemen ardından Hizmet Hareketi’ne bağlı gönüllüler, yerel yönetimlerle iş birliği içinde bölgeye yardım ulaştırmak için harekete geçti. Embrace Relief ve Raindrop Foundation – San Antonio öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, felaketzedelere temel insani ihtiyaçlar ulaştırılıyor.

Yürütülen yardımlar arasında:

Sıcak yemek dağıtımı
Hijyen ve temizlik malzemeleri
Giysi ve battaniye desteği
Geçici barınma çözümleri
Ayrıca çocuklara ve ailelerine psikososyal destek sağlanıyor. 

Embrace Relief Kriz Koordinatörü Sarah Karim, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hayatını kaybedenleri geri getiremeyiz ancak hayatta kalanların elinden tutmak bizim insanlık görevimiz. Bu felaketi birlikte aşacağız.”

Yerel yetkililer, Hizmet gönüllülerinin kriz anındaki hızlı ve organize müdahalesinin bölgedeki insani yükü büyük ölçüde hafiflettiğini belirtti.

Destek çağrısı: Küresel dayanışma zamanı
Felaketin etkileri hâlâ devam ederken, Embrace Relief “Teksas Sel Felaketi Yardım Fonu”nu devreye soktu. Yardım fonu aracılığıyla bölgedeki ailelere gıda, su, barınma, giysi ve tıbbi malzeme desteği sağlanıyor. Raindrop Foundation da Teksas genelinde yerel dayanışma ağları kurarak yardımların en ücra köylere kadar ulaşmasını hedefliyor.
Kampanya kapsamında kamuoyuna yapılan çağrılar arasında:

Bağış yaparak destek olmak
Sosyal medya üzerinden farkındalık oluşturmak
Çevreyi bilgilendirerek gönüllü ağına katkı sunmak


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