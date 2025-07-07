Hizmet Hareketi gönüllüleri ve Embrace Relief sel felaketi yaşayan ABD'de yardıma koştu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaleti, 4 Temmuz’da tarihin en yıkıcı sel felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Özellikle San Antonio ve çevresinde etkili olan sağanak yağışlar, saatler içinde 20 santimetreden fazla yağmur bırakarak bölgeyi sular altında bıraktı. Guadalupe Nehri 6.7 metreyi aşarak taştı; evler, yollar, köprüler ve altyapı çöktü. Yetkililer bu olayı “yüzyılın felaketi” olarak tanımlarken, uzmanlar iklim krizinin etkileri konusunda uyarılarda bulunuyor.





Can kayıpları ve kayıplar artıyor

Can kayıpları 80'i bulurken bu sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Diğer yandan yüzlerce aile evsiz kaldı, bölge genelinde elektrik, su ve iletişim altyapısı çöktü. Eyalet yönetimi olağanüstü hâl ilan ederken, bölgedeki kamu hizmetlerinin yeniden işler hale gelmesinin aylar sürebileceği ifade ediliyor.





Hizmet Hareketi gönüllüleri sahada

TR724'te yer alan habere göre felaketin hemen ardından Hizmet Hareketi’ne bağlı gönüllüler, yerel yönetimlerle iş birliği içinde bölgeye yardım ulaştırmak için harekete geçti. Embrace Relief ve Raindrop Foundation – San Antonio öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, felaketzedelere temel insani ihtiyaçlar ulaştırılıyor.





Yürütülen yardımlar arasında:





Sıcak yemek dağıtımı

Hijyen ve temizlik malzemeleri

Giysi ve battaniye desteği

Geçici barınma çözümleri

Ayrıca çocuklara ve ailelerine psikososyal destek sağlanıyor.





Embrace Relief Kriz Koordinatörü Sarah Karim, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hayatını kaybedenleri geri getiremeyiz ancak hayatta kalanların elinden tutmak bizim insanlık görevimiz. Bu felaketi birlikte aşacağız.”





Yerel yetkililer, Hizmet gönüllülerinin kriz anındaki hızlı ve organize müdahalesinin bölgedeki insani yükü büyük ölçüde hafiflettiğini belirtti.





Destek çağrısı: Küresel dayanışma zamanı

Felaketin etkileri hâlâ devam ederken, Embrace Relief “Teksas Sel Felaketi Yardım Fonu”nu devreye soktu. Yardım fonu aracılığıyla bölgedeki ailelere gıda, su, barınma, giysi ve tıbbi malzeme desteği sağlanıyor. Raindrop Foundation da Teksas genelinde yerel dayanışma ağları kurarak yardımların en ücra köylere kadar ulaşmasını hedefliyor.

Kampanya kapsamında kamuoyuna yapılan çağrılar arasında:





Bağış yaparak destek olmak

Sosyal medya üzerinden farkındalık oluşturmak

Çevreyi bilgilendirerek gönüllü ağına katkı sunmak







