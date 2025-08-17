Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet Hareketi gönüllülerine hukuksuz operasyonlar sürüyor: 10 günde 49 gözaltı /17 Ağustos 2025 12:00

Hizmet Hareketi gönüllülerine hukuksuz operasyonlar sürüyor: 10 günde 49 gözaltı

Son 10 günde, ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurmak, yardım kuruluşlarına finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yapmak suçlamasıyla 49 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin 29 ilde son 10 gündür sürdürdüğü hukuksuz operasyonlarda Hizmet Hareketi gönüllüsü olduğu öne sürülen 49 kişinin gözaltına alındığı açıkladı. Bu kişilerden 39’u tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yerlikaya, gözaltına alınan kişileri, Hizmet Hareketi'nin sözde güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları, yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yaptıklarının tespit edildiği iddiasında bulundu.

Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda bu kişilerin cep telefonu ve bilgisayarlarına el konulduğu belirtildi.
