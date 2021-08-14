Hizmet Hareketi gönüllülerine yapılan insan hakkı ihlalleri rapor oldu

15 Temmuz sonrası mesleğinden ihraç edilen bir grup diplomat tarafından Brüksel’de kurulan InstituDE(Diplomasi ve Ekonomi Enstitüsü), Gülen Hareketi gönüllülerine yönelik sistematik hak ihlallerini rapora dönüştürdü.





“Türkiye’de İnsanlığa Karşı Suç Düzeyine Ulaşan İnsan Hakları İhlalleri: Gülen Grubu Dosyası” başlıklı raporda, Gülen Hareketi üyelerine yönelik ağır hak ihlallerine yer verildi. Rapordu, “Roma Statüsü’nde insanlığa karşı suçların unsurları, Hizmet Hareketi Grubunu hedef alan vahim ihlallerin yaygın ve sistematik oluşu, Hizmet Hareketi mensuplarından mağduru olduğu insanlığa karşı suç türleri, beklenen yargılamaların Türkiye’deki cezasızlık kültürünü kıracağı gerçeği” gibi konular yer aldı.















