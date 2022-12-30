Hizmet Hareketi’nin Kavram ve Terimleri Bu Kitapta Toplandı

Hizmet Hareketi’nin kavram ve terimlerinin bir araya toplandığı çok özel bir kitap yayınlandı. ‘A’dan-Z’ye Hizmet: Hizmet Hareketi’nin Küçük Abc’si’ kitabı Main Donau-Verlag yayınevi tarafından Almanca olarak basıldı.





Kitap ilk kez Almanya’daki Hizmet insanlarının kullandığı dilden bir terim derlemesi sunuyor. A’dan Z’ye Hizmet kitabında; bir yandan gündelik olanı kapsayan, diğer yandan da Hizmet’teki insanların duygu dünyasına dair bir içgörü sunan geniş bir terim ve değer yelpazesi yer alıyor.





Kitabın Editörlerinden Ahmet Daşkın MC Haber'de Kemal Gülen'e Dünyanın farklı yerlerindeki Hizmet Hareketi mensuplarının ortak dilini bir araya getirmeyi amaçlayan kitabı anlattı