Hizmet Hareketi’nin öndeki isimleri merak edilenleri cevapladı

MC EU TV Hizmet Hareketi’nin önde gelen isimleri ile son dönemde yaşananları konuşmaya devam ediyor.





‘Kim Bu Abiler’ başlıklı programın ikinci bölümü yayınlandı. Programda Abdullah Aymaz, Aysal Aytaç, Bahattin Karataş, Halit Esendir, Harun Tokak, Hüseyin Kara, Mehmet Ali Sengül, Mehmet Atalay, Mustafa Başarı, Necdet İçel ve Rasim Öz’ün özel röportajlar yer aldı.













Programda 15 Temmuz Darbe Girişimi ile Hizmet Hareketi’nin ilişkilendirilmesine Mehmet Ali Şengül, “İspatı yapılamadı ama aksi ispatlanacak çok yayınlar yapıldı. Tamamen senaryo olduğu defalarca ifade edildi. Hala ifade ediliyor, söyleniyor. Ben kasemle yemin ederim benim öyle bir şeyle alakam yok.” ifadesini kullanıyor.





Abdullah Aymaz ise, “Bizim içinde olmadığımız bir şey için ‘yoktum, vallahi yoktum’ dememize gerek yok. Zaten yoğuz. Onlar ispat etsin, kim ne diyorsa.” diyerek durumu özetledi.





Harun Tokak programdaki röportajında ise “Benimle ilgili iddianameyi bile okumadım. Neyle suçlandığımız bile bilmiyorum,. Bırakın beni içeride yatan 40 bin-50 bin insana nasıl bir suç bulabildiler Allah aşkına neyi ortaya koyabildiler. İnsanların akıllarıyla alay edilen bir ülkeden akıldan mantıktan söz edilmesi mümkün değil.” şeklinde konuştu.





PROGRAMIN İLK BÖLÜMÜ















