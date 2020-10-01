Hizmet Hareketi okulundan büyük başarı

TÜRKMEN TERZİ | Johannesburg- Rusya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılan, ancak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle katılımcı ülkelerde IOM temsilcilerinin gözetiminde online gerçekleştirilen sınavlara 105 ülkeden 616 öğrenci katıldı.







Horizon Koleji siyahi öğrencinin başarısını şöyle duyurdu: “Öğrencimiz Kgaogelo Bopape, Güney Afrika tarihinde bu ödülü alan ilk siyahi öğrenci olarak okulumuz, kendi komitesi ve ülkesi adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur.”





BAŞARISININ SIRRI: EN İYİYE ULAŞMA TUTKUSU





17 yaşındaki Matematik dehası Bopape’yi olimpiyatlara hazırlayan öğretmeni Akıncı Bey öğrencisini şöyle tanıttı: "Kgaogelo'nun etkileyici başarılarının anahtarı, yaptığı işte kendini geliştirmeye devam etme konusundaki ısrarıdır. Her zaman kişisel olarak en iyisine ulaşma tutkusu ve dürtüsü kesinlikle sınıfta ve katıldığı tüm yarışmalarda Bopape’yi ileriye taşımaktadır.”





1992'den beri IMO’ya katılan Güney Afrika şu ana kadar bir altın madalya, dokuz gümüş madalya, 46 bronz madalya ve 63 mansiyon ödülü aldı.





Horizon Koleji 12'nci Sınıf öğrencisi Kgaogelo Bopape, 61'inci Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda (IOM) bronz madalya kazandı.



Güney Afrika Matematik Vakfı (SAMF) Başkanı Prof. Kerstin Jordaan, bu yıl Matematik Olimpiyatları'nda ter döken 6 kişilik takımı şu sözlerle övdü: "Takımı bu yıl ki başarılarından gurur duyuyoruz ve kazandıkları ödüllerden dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz."





GÜNEY AFRİKA'NIN MATEMATİK ELÇİLERİ





Güney Afrika Matematik Olimpiyatı (SAMO) programının ana sponsoru Old Mutual'ın İnsan Sermayesi Direktörü Celiwe Ross ise, "Her takım üyesini başarılarından dolayı tebrik ediyor ve Güney Afrika'nın matematik elçileri oldukları için onlara teşekkür ediyoruz." dedi.





Bopape, geçen yıl İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı IMO'da Güney Afrika'yı temsil eden altı öğrenci arasında idi ve Mansiyon ödülü aldı.





Bopape ayrıca 2018'de Kenya'da ve 2019'da Cape Town'da düzenlenen Pan Africa Matematik Olimpiyatları'nda iki kez altın madalya aldı.





Çin, bu yılki IMO'da ülke olarak birinci oldu, Rusya ikinci ve Amerika Birleşik Devletleri ise üçüncü oldu. Güney Afrika, 105 katılımcı ülke arasında 61'inci sırada yer aldı.