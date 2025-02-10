Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet Hareketi'nden gasp ettikleri bina ödül aldı, kendileri yaptırmış gibi övündü /10 Şubat 2025 20:41

Hizmet Hareketi'nden gasp ettikleri bina ödül aldı, kendileri yaptırmış gibi övündü

15 Temmuz’da el konulduktan sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na verilen Hizmet Hareketi gönüllülerinin yaptırdığı yurt binası, inşaat, mimarlık, mühendislik ve sürdürülebilirlik alanlarında ödül aldı. Fahrettin Altun gasp ettikleri binayı kendileri yapmış gibi verilen ödülü duyurdu.

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Ankara’da 15 Temmuz’un ardından el konulduktan sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na verilen Hizmet Hareketi gönüllülerinin yaptırdığı yurt binası, inşaat, mimarlık, mühendislik ve sürdürülebilirlik alanlarına odaklanan uluslararası prestijli yayın organı ‘BUILD’ dergisi tarafından ‘En İyi Sürdürülebilirlik Projesi’ ödülüne layık görüldü.

Yenilikçi şehircilik ve yeşil teknoloji alanlarında yayımladığı analiz ve araştırmalarla geniş bir uluslararası okuyucu kitlesine hitap eden BUILD dergisi, binanın görsellerini paylaştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da kendisinin yapımında hiç bir katkısı olmadığı bina ile övündü:

Bina ile Gurur Duyduklarını  Söyledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, çevre duyarlılığını artırmak, doğayı koruma bilincini canlı tutmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Fahrettin Altun “Bu çerçevede başkanlık binamızın, BUILD dergisi tarafından ödüle layık görülmesi, bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Bu ödül, sıfır atık, çevre ve doğayı koruma vizyonumuzun uluslararası ölçekte de takdir edildiğinin güçlü bir göstergesidir. Türkiye olarak sadece kendi sınırlarımız içinde değil, bölgemizde de daha sürdürülebilir uygulamaların oluşturulması için üzerimize düşeni yapmaya, hatta daha fazlasını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi başta olmak üzere, çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürecek ve insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz.” şeklinde  konuştu.



Hizmet Hareketi Gönüllüleri Yaptırmıştı

Hizmet Hareketi gönüllüleri tarafından inşa edilen 30 katlı yurt binası 15 Temmuz’un ardından başlayan nefret soruşturmaları kapsamında hukuksuzca gasp edilmişti.

Ankara-Konya Yolu üzerindeki Çukurambar’da bulunan bina, Maliye Bakanlığı’na devredildikten sonra bir süreliğine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kullanılmıştı. Bina 17 Şubat 2020’de İletişim Başkanlığı’na tahsis edilmişti.
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