Hizmet Hareketi'ne hakaret ve tehditlere, Romanya'da ceza verildi

Tuna Vakfı yetkililerinin Hamdi Yılmaz hakkında açtığı davada Bükreş Mahkemesi, kararını açıkladı. Kararda, davaya konu olan tüm yazıların siteden çıkarılmasına karar verildi, Yılmaz’ın bundan böyle vakfı karalayan yazı yazması yasaklandı. Tuna Vakfı’na 5 bin ley tazminat ödemeye mahkum edilen Yılmaz, mahkeme kararını kendi gazetesinde ve bir ulusal gazetede yayınlamak zorunda.







MAHKEME İFTİRALARI TESCİL ETTİ VE UYARDI!





AKP Edirne İl Teşkilat Başkanı Ali Soydan’ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Balkan gazetesinde, Tuna Vakfı’na ve yönetim kuruluna yönelik yazıların iftira olduğunu tescil eden mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi: “Gazete Balkan’da yer alan iddiaların mesnetsiz olduğu sonucuna varılmıştır. Bu yazıların internet ortamından kaldırılıp silinmesi kararı verilmiştir. Ayrıca bundan sonra davacı tarafının itibar ve imajını olumsuz etkileyecek bu tür mesnetsiz yayın ve yazıların yasaklanmasına hükmedilmiştir. Yine, masraflarının sanıklar tarafından karşılanması şartıyla mahkûmiyet kararının internetteki ‘Balkan Gazetesinde’ ve de ulusal bir gazetede yayımlanmasına hükmedilmiştir. Ayrıca davalı tarafının davacıya, sebep olduğu manevi zarar için toplamda 5.000 lei’lik manevi tazminat ödemesine karar verilmiştir.”





TUNA VAKFI: “HAKLARIMIZI HUKUK İÇİNDE ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

romanyahaber.com'un haberine göre, kararı değerlendiren Tuna Vakfı Başkanı Mehmet Emin Korkut ise yaptığı açıklamada, mahkemenin terör gibi ağır suçlamalarda bulunan iftiracıya gereken cevabı verdiğini belirterek, ”Bu kişi, hakkımızda ‘terör örgütü’ diye yazmış. Yaptığımız kültür ve sosyal aktivite ve festivallerimizi ‘terör’ eylemi sınıfına koymuş. Romanya, hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir devlet. Mahkeme, bu nefret söylemine izin vermedi. Haklarımızı sonuna kadar hukuk içinde savunmaya devam edeceğiz.”





BAŞKA DAVADA 30 BİN LEY TAZMİNATA MAHKUM OLMUŞTU

Hakkında açılan çok sayıda dava devam eden Hamdi Yılmaz, daha önce de Lumina okullarının yönetim kurulu başkanı Fatih Gürsoy’a yönelik aşağılama, hakaret dolu iftiraları nedeniyle, 30 bin ley (6000 euro) tazminat ödemeye mahkum olmuştu. Yılmaz, bu rakamı taksitler halinde ödemeye devam ediyor.





PSİKOLOJİK HARP UZMANI MI GAZETECİ Mİ?

Mahkumiyet kararını gazetesine ait youtube kanalından değerlendiren ve tehditlerine devam eden Hamdi Yılmaz, yaptığı iftira dolu mesnetsiz yayınlarını “Psikolojik Harp” taktiği olarak nitelendirdi. Yılmaz’ın açıklamaları şöyle: “Biz, kendi penceremizden olaya baktığımız zaman; ‘Bir psikolojik harp, bir psikolojik mücadele’ yürütmüşüz. Mahkeme, 2016’dan sonra yazdığımız yazıların internet sayfamızdan çıkarılmasını istemiş. O mücadelede de geldiğimiz şeyin bedeli bu.”





Öte yandan, Hamdi Yılmaz’ın Balkan gazetesinde hakaret ettiği ve hedef gösterdiği Romanya’daki çok sayıda kurum ve kuruluş da dava açmaya hazırlanıyor.