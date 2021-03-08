Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalarda 66 gözaltı kararı /08 Mart 2021 15:39

Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalarda 66 gözaltı kararı

Hizmet Hareketi'ne yönelik operasyonlarda adres bu sefer İzmir ve Şanlıurfa'ydı. İzmir'de Bylock kullandıkları ve tutuklu yakınlarına yardım ettikleri gerekçesiyle 31 kişi; Şanlıurfa'da ise ihraç asker, polis, ve kamu görevlisi 35 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

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Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında İzmir ve Şanlıurfa'daki operasyonlarda toplamda 66 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon talimatı verdi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Organize Şube Müdürlükleri, 30 adrese baskın yaptı. Operasyonda, Bylock kullandıkları iddiasıyla hakkında arama kararı olan ve halen ‘faaliyetlere’ devam ettiği öne sürülen 31 kişi gözaltına alındı.

Evlere yapılan baskınlarda ise cezaevinde yatan veya ihtiyaç içinde olan Hizmet Hareketi mensuplarınca kullanılmak üzere toplandığı iddia edilen 179 bin dolar ve 37 bin 500 TL paraya el konuldu.

Şanlıurfa merkezli 13 ilde ise aralarında asker, polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 35 kişi gözaltına daha alındı.
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