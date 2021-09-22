Hizmet Hareketi'nin Temel Değerleri Kamuoyuna Açıklandı

AfSV ve uluslararası partner kuruluşları, Hizmet Hareketi’nin tanımını şu şekilde yaptı; ‘’Hizmet Hareketi, barış içinde birlikte yaşama ve insanlığa hizmet etme ortak idealine matuf olarak toplumsal sorumluluk ve hayırseverlik çerçevesinde, eğitim, diyalog ve insani yardım faaliyetlerini önceleyen, gönüllülüğü esas alan, barışçıl, dini, sosyal ve kültürel çeşitliliği kucaklayıcı, ilhamini İslami ve evrensel insani değerlerden alan bir sivil toplum hareketidir.’’







Hizmet Hareketi’nin temel değerleri çalışmasına AfSV’nin yanı sıra Almanya’dan Stiftung Dialog und Bildung, Belçika’dan Fedactio, Hollanda’dan Platform Ins, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden Turquoise Harmony Institute, Arjantin’den Centro de Diálogo Intercultural Alba, Brezilya’dan İnstıtuto Pelo Diálogo Intercultura, Avustralya’dan Dialogue İnstitute of Australıa, ABD’den Nort America Civic Platform, Belçika’dan Intercultural Dialog Platform, İtalya’dan Istituto Tever, İngiltere’den Dialogue Society, Romanya’dan Asociatia Pentru Dialog Si Valori Universale, Şili’den Fundación Carata, Norveç’ten Den Norske Hizmetbevegelsen ve İspanya’dan Arco Forum katkı verdi.





Açıklanan yeni vizyon belgesi genel hatlarıyla şöyle:





HiZMETiN ViZYONU





Hizmet hareketi katılımcıları sosyal planda,





*İnsanlarin aziz tutulduğu ve kendi konumunda kabul edildigi

*İnsan haklarının korunduğu ve bunlara aykırı olmayan her türlü çeşitliliğin zenginlik olarak görüldüğü,

*İnsanlığın sorunlarına duyarlılık gösterildiği,



*Farklı din, kültür ve dünya görüşüne sahip insanların birbiriyle diyalog içinde olduğu, birbirine empati yapabildiği,

*Paylaşma ve dayanışmanın hâkim olduğu,

*Barış ve huzur içinde birlikte yaşayan

bir topluma ulaşmayı hedefler ve bu vizyonu paylaşan farklı toplum kesimleriyle birlikte çalışırlar.







HİZMET HAREKETİ’NİN TEMEL DEĞERLERİ:



İNSANA VE İNSAN HAKLARINA SAYGI





Hizmet katılımcıları nezdinde her insan, insan olması itibariyle, değerlidir ve her insan aziz tutulmalıdır. Bütün insanlar insan olarak ve hukuk karşısında eşittir. Hiçbir insan diğerine üstün değildir. Hizmet katılımcıları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ifadesini bulan bütün insan haklarına ve hürriyetlerine saygılıdır. Sosyal adalet, ve fırsat eşitliği de insanların eşitliğinin bir gereğidir.





HUKUKA ve KANUNLARA SAYGI





Hizmet katılımcıları hukuka saygılıdır, hiç kimseyi hukukun üzerinde görmezler, faaliyetlerini her zaman insan izzetini koruma hassasiyeti, yaşadıkları ülke kanunları ve evrensel hukuk prensipleri çerçevesinde yaparlar. Kurdukları organizasyonları yaşadıkları ülkenin şeffaflık ve denetlenebilirlik normlarına uygun bir şekilde yürütürler.





BARIŞÇI ve MÜSPET HAREKET





Hizmet barışçı bir harekettir. Şiddeti siyasi bir araç olarak kullanmayı reddederler. Hizmet katılımcıları müsbet ve yapıcı hareket yollarını tercih ederler, şiddet içeren ve yıkıcı eylemleri reddederler.





KADINLARIN TOPLUMSAL ROLÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ





Hizmet katılımcıları kadınlara eşit fırsatlar tanınmasını, onların toplum hayatının bütün alanlarında rol alabilir bir konuma gelmelerini hedef olarak benimser ve faaliyetleriyle destekler.





ETİK VE AHLAKİ ÇERÇEVEDE HAREKET





Hizmet katılımcıları faaliyetlerinde hem evrensel etik normları hem de ahlaki ilkeleri gözetirler. Durustluk (sıdk), emniyet, hakkaniyet, gibi temel ahlaki prensiplere riayet ederler. Meşru ve hak hedeflere ulaştıran yolların da hak ve meşru olması gerektiğine inanırlar.





ÇOĞULCULUK, FARKLILIKLARA VE KUTSALLARA SAYGI





Hizmet katılımcıları, temel insan haklarına aykırı olmayan toplumsal ve bireysel çeşitliliği bir zenginlik olarak kabul ederler. Farklı inanç, din ve kültürlerin kutsallarının çatışma sebebi haline gelmemesi için gereken hassasiyeti gösterirler.





GÖNÜLLÜ KATILIMCILIK VE FEDAKARLIK





Hizmet gönüllüsü olmak, faaliyetlere katılmak ve ayrılmak tamamen kişinin bireysel tercihidir. Hizmet gönüllüleri temel değerlerini hayata taşıyan, insanlığın gelişimine faydası olan projelere kendi imkanları ölçüsünde maddi yardımları veya gönüllü çalışmalarıyla katkı yaparlar.





İSTİŞARE ve ORTAK AKIL





Hizmet katılımcıları farklı perspektif ve düşüncelerin müzakeresi ile oluşan ortak akıldan istifade ederler.





SİVİLLİK ve BAĞIMSIZLIK





Hizmet Hareketi sivil bir harekettir ve bağımsız hareket eder. Herhangi bir devletin veya siyasi oluşumun uzantısı değildir. Hizmet gönüllüleri aktif, katılımcı vatandaşlığa ve demokratik kültürün özümsenmesine önem verirler, katılımcılarının bireysel siyasi tercihlerine saygı duyarlar. Dinin siyasi bir ideoloji haline getirilmesini veya siyasete alet edilmesini reddederler.





AKTİF VATANDAŞLIK VE TOPLUMSAL KATKI





Hareket katılımcıları içinde yaşadıkları topluma katkı yapmayı ve toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi sosyal sorumluluğun gereği olarak görürler. Kendilerini insanlık ailesinin bir ferdi olarak görür ve insanlığın problemlerine karşı duyarlılığı, insanlığa hizmeti hedefler.





ÇEVRENİN KORUNMASI





Hizmet gönüllüleri dünyamızı içindeki bütün eko-sistemlerle birlikte gelecek nesillere temiz bırakılması gereken bir miras olarak görür ve çevreyi korumaya önem verirler.





İNSANA BÜTÜNCÜL BAKIŞ (AKIL-KALP BÜTÜNLÜĞÜ)





İnsan hem maddi/fiziki hem de manevi boyutu olan bir varlıktır. Hizmet katılımcıları İnsanlığın bu her iki boyuttaki ihtiyaçlarının karşılanması, maddi ve manevi varlığının gelişimi için akıl ve bilimsel araştırma yollarıyla manevi disiplinlerden birlikte istifade edilmesini destekler.





HİZMET DEĞERLERİ NASIL HAYATA GEÇİRİLİYOR





EĞİTİM: Hizmet katılımcıları bireysel ve toplumsal gelişim, toplumsal barış, fırsat eşitliği ve sosyal adalet gibi değerleri hayata geçirmeye yönelik olarak okullar, üniversiteler, etüt merkezleri, yurtlar, kurslar, seminerler, hafta sonu okulları, okul sonrası eğitim programları gibi faaliyetler organize eder. Eğitim programlarında bulundukları ülkenin eğitim müfredatı ve standartları çerçevesinde fen ve sosyal bilimler, insani/beşerî bilimler, sanat, spor ve dil eğitimi gibi alanların hepsine yer verirler. Eğitim faaliyetlerinde bulundukları toplumun her kesiminin katılımını aktif olarak teşvik ederler.





MANEVİ BESLENME ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ: Hizmet gönüllüleri, Hareket`in temel değerleri çerçevesinde bireylerin manevi varlığının geliştirilmesine yönelik, yaygın eğitimin bir şekli olan; sohbetler, seminerler, paneller, rehberlik programları gibi dini, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenler ve destekler.





DİYALOG (VE TOPLUM ICI BARIS/AHENK): Hizmet gönüllüleri toplum içi veya toplumlar arası birbirini daha iyi tanıma, empati geliştirme, herkesi kendi konumunda kabul etme, toplumsal barış ve uyum değerlerini/hedeflerini hayata geçirmeye yönelik olarak toplum içindeki farklı din, ırk, gelenek, kültür ve dünya görüşlerine sahip insanlar arasında diyalog, iletişim ve etkileşime zemin teşkil edecek faaliyetler organize ederler. Bu faaliyetler; sempozyumlar, paneller, seminerler gibi entelektüel içerikli olduğu gibi aile buluşmaları, geziler, festivaller gibi kültürel içerikli, ortak iftar ve dua programları gibi manevi içerikli veya sosyal sorumluluk hedeflerine de hizmet eden insani yardım faaliyetlerini içerir.





İNSANİ YARDIM, SOSYAL REFAH: Hareket gönüllüleri, insanlığa hizmeti bir sosyal mesuliyet gereği ve manevi gelişim pratiği olarak görür. Doğal afetler, savaşlar veya yoksulluğa maruz kalmışlara kimliğine bakılmaksızın insani yardım kampanyalarıyla gıda ve barınma hizmetleri götürürler. Gönüllü¨ sağlık uzmanları ve bunların kurmuş olduğu sağlık ağlarıyla ihtiyaç duyulan yerlere sağlık hizmetleri götürür. İnsani yardım ve sosyal sorumluluk projelerini kendi kendine yetecek şekilde planlar. Su¨rdu¨ru¨lebilir kalkınmaya yönelik projeleri organize eder ve destekler.





KÜLTÜR VE SANAT: Kültür ve sanat faaliyetleri evrensel bir dil olarak toplum içi ve toplumlar arası iletişim, barış ve uyuma katkı yapar. Aynı zamanda kişisel istidat ve kabiliyetlerin inkişafının ve ifadesinin önemli bir vesilesidir. Bu sebeple, Hizmet katılımcıları sanat eğitimi, sanat icrası, dil ve kültür festivalleri gibi faaliyetleri düzenler ve destekler.





YAYINLAR: Hizmet katılımcıları, yaygın eğitimin bir yolu olarak toplumsal barış, kalp-kafa bu¨tu¨nlu¨ğu¨, çevre koruma bilinci gibi evrensel insani değerlerin teşviki/yayılması için yayınlar yaparlar.