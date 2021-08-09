'Hizmet, karşılığın Allah’tan beklendiği global bir fedakarlık hareketidir'

Babangida Kakaki imzalı yazıda, “İslamı yaşayan ve anlatan Fethullah Gülen’in bir siyasi lider değil. Amerika’ya göç ederek orada sürgünde yaşamak zorunda kalan bir imam, İslam alimi ve vaiz. Gülen’in etrafındaki etrafındaki insanlar O’nun sevgi, tolerans, hayırseverlik, fedakarlık, misafirperverlik, öğretme hasletlerini ilke edinerek ve yaşayarak, bütün dünyada okullar, üniversiteler, hastaneler, yardım dernekleri ile, hiçbir ayrım gözetmeden, her dinden, coğrafyadan insanlığa karşılığını sadece yaratıcıdan bekleyerek hizmet görüyorlar” dendi. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin bir sufi, derviş, demokrasiye inanan bir insan olduğu ve başlattığı hareketin yıllar boyunca çok büyük uğraşlarla 160 ülkede yaptığı faaliyetlerle uluslararası itibar kazandığı ve hareketin “yeryüzünün en büyük global hareketi” olduğunu belirten yazar, Hizmet’in, İslam’ı modern dünyanın şartlarına göre tefsir etmesiyle dünyada kabul gördüğünü yazdı.











Hocaefendi’nin Erzurum’da başlayan hayat serüveninin detaylı şekilde anlatıldığı yazıda, kendisinin uzun süre resmi imamlık vazifesi yaptığı, İzmir’de 1966’da Hizmet düşüncelerinin pratiğe dökülmeye başlandığı, 1981’de resmi görevinden istifa eden “kabiliyetli din adamı ve aktivistin” 1991’e kadar Türkiye’nin önemli camilerinde vaazlar verdiği, 1996’da medyanın toplumu yönlendirmedeki etkisini anlayarak, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nı kurduğu ve 1999’da Amerika’ya göç etmek ve kendi iradesi ile sürgünde yaşamak zorunda bırakıldığı ifade ediliyor.





Dergi haberinde, Fethullah Gülen Hocaefendi’yi takip eden milyonlarca insanın desteği ile açılan dünya çapındaki 1000’den fazla okulun İslam propagandası yapmadığı, okullarda dünya standartlarında modern eğitim verildiği, bu eğitim kurumlarının dünya barışına katkıda bulunduğu ve Hizmet’in açtığı diğer kurumların kültürlerarası diyaloğa katkıda bulunduğundan bahsediliyor. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin şahsında dinler arası diyaloğu içselleştirdiği, geçmişte Vatikan’da Papa ve Yahudi liderlerle görüşerek farklı dinden insanlar arasında hoşgörü ve yardımlaşmayı teşvik ettiği ifade ediliyor.









Yazıda, Hizmet Hareketi’nin okullarından Türkiye’de şu ana kadar yaklaşık iki milyon öğrencinin eğitim gördüğü belirtilirken, 160 ülkedeki okulların da çok kaliteli olduğu, Nijerya’nın farklı eyaletlerinde şubeleri olan Uluslararası Tulip Kolej’in matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dallarına özel önem verdiği, gelişmiş bilim laboratuvarları ile Nijerya Federal hükümetinin değerlendirmelerine göre ülkedeki en iyi okullar arasında yer aldığı belirtiliyor. Tulip’den mezun olanların ülkede ve dışarıda çok önemli mevkilere geldiği ifade edilirken, Hizmet’in Tulip Kolejleri’nin sadece ücretli eğitim vermediği, fakir zeki öğrencilere burs verdiği, su kuyuları açtığı, imkanı olmayan hastaları Nizamiye Hastanesi’nde ücretsiz tedavi ettirdiği, Ramazan aylarında 100 binden fazla insana gıda ve Kurban Bayramı’nda ise 200 binden fazla 3 kiloluk et paketleri ile her yıl birkaç yüz bin fakir halka da ulaştığı belirtiliyor.





Hizmet’in sağlık alanında Dünya Sağlık Örgütü ve Nijerya hükümeti ile işbirliğinde, binlerce sığınmacıya ve Nijerya halkına ücretsiz hizmet verdiği, Nijeryalıların gerektiği durumlarda başka ülkelerde de tedavisine yardım ettiği, 1000’den fazla katarakt ameliyatı hedefinde ilerlediği söylenirken, Hizmet gönüllüsü işadamlarının binlerce insana ülkede iş verdiğinden bahsedildi.









Ballpoint dergisi, Hocaefendi’nin terörizmin her çeşidini kınadığı, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra “Müslüman terörist olamaz, terörist de Müslüman olamaz” şeklinde bildiri yayınladığı, IŞİD’e karşı çıktığı, Türkiye’nin Suriye’de rejim değişikliği için girdiği savaşı eleştirdiği yazılırken, Gülen’in siyasi bir insan olmadığı, AKP’yi ilk dönemlerinde insan hakları, demokrasi, AB üyeliği gibi konularda yürüttüğü politikalardan dolayı desteklediği bilgilerine yer veriyor. Yazıda, sonraki dönemlerde Hizmet’e yakın medya organlarının 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarında AKP’yi eleştirdiği ve AKP yöneticilerinin Hizmet’i topluca cezalandırdığını, daha sonra ise AKP’nin 15 Temmuz 2016 planlı darbe ile Hizmet’i günah keçisi seçerek toptan ezdiği ve üyelerini her kurumdan tasfiye ettiği ifade ediliyor.





Hocaefendi’nin onlarca kitap yazdığı, sosyal, politik, din, sanat, bilim, spor konularında makaleler kaleme aldığı, konuşmalarından binlerce ses kaydı ve video arşivleri oluştuğu ve farklı dergilerde yıllardır düzenli yazılarına devam ettiği ifade edildi. “Altın balık saklanamaz’ diye İngilizce’de bir söz vardır, Gülen’in başarılarını dünya takdir etmiş, 2013 yılında Time Magazine tarafından dünyanın en etkili 100 insanı arasında gösterilmiş, 2015’te dünyanın en önemli barış ödülleri arasında gösterilen ‘Gandi-King-Ikeda Barış Ödülü’ne’ layık görülmüş ve Ürdün’ün başkenti Amman’da bulunan Kraliyet İslami Strateji Araştırmalar Merkezi’nin ‘Dünyanın en etkili Müslümanları’ listesinde ilk 500’e girmiştir” denildi.









Ballpoint dergisinde çıkan kapsamlı haber şu ifadelerle tamamlandı; “Şu ana kadar Hizmet Hareketi’nin faaliyetleri Nijerya devletinin ve milletinin başındaki bir nimetler hikayesidir. Nijerya hükümetinin halkına temel hizmetleri sunmak için mücadele ettiği bir zamanda Hizmet gönüllüleri kaliteli eğitim ve sağlık hizmetleri yanında, farklı inanç ve kültüre sahip, farklı coğrafi konumlarda yaşayan toplumlar arasında uyumu sağlamak için çatışma çözümleri platformları kurarak ve diyalog faaliyetleri ile ulus inşasında devletimize en iyi destekçi oldular.’’





Türkmen Terzi - HİZMETTEN.COM



