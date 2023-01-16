Samanyolu Haber /Gündem / ‘Hizmet Okulları’nı araştıran ABD’li Sosyolog Prof. Parrillo: Zararı sadece çocuklar yaşamadı! /16 Ocak 2023 02:21

‘Hizmet Okulları’nı araştıran ABD’li Sosyolog Prof. Parrillo: Zararı sadece çocuklar yaşamadı!

Hizmet Okulları’nı araştıran William Paterson Üniversitesi Sosyoloji Profesörü aynı zamanda film yapımcısı Vincent N. Parrillo yazdığı kitabı Gazeteci-Yazar Ekrem Dumanlı'ya anlattı

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

William Paterson Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Vincent N. Parrillo Hizmet Hareketi Okulları’nı araştırdı. Darbe girişiminden önce çalışmalarına başlayan Parrillo, okulların saldırı altında olduğunu ve ‘gizli bir dini gündemi olduğuna dair eleştiriler’ yapıldığını bildiğini vurguluyor. ‘Çok iyi şeyler başarılıyordu. Okulları kapattığınızda, bu okulların yardım ettiği toplumu aldatmış olursunuz… Peki kim zarar görüyor? Elbette ki, birçok insan haksız yere hapse atıldı. Bu başlı başına korkunç bir şey. Ancak bundan daha da fazlası, kapatılan bu okullarda okuyor olmaları gereken çocuklar… Sanırım benim tepkim kalp kırıklığı. Çünkü bunun olması gerekmiyordu. Arkasındaki saik ne olursa olsun, çoğu zaman başkalarının kötü eylemleri yüzünden pek çok masum insan acı çekiyor. Bence bu da o vakalardan biri.’ diyor.

Üniversite hocalığının yanı sıra PBS için filmler çeken bir yapımcı olan Parrillo’nun çalışması, kitap olarak raflardaki yerini aldı.

Oldukça çarpıcı sonuçlara ulaşan Prof. Parrillo ile kitap ve araştırma üzerine Gazeteci Yazar Ekrem Dumanlı bir röportaj gerçekleştidi 

TR724.com internet sitesi ve You Tube kanalında yayınlanan röportajda ABD'li bilim imsanı çarpıcı tespitlerini anlattı... 




Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Hizmet Okulları’nı araştıran ABD’li Sosyolog... Sonraki Haber >>

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

Akşener’den ilk seçim videosu!

Akşener’den ilk seçim videosu!

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

Nepal’de uçak düştü

Nepal’de uçak düştü

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü

Ünlü anketçiler canlı yayında birbirine girdi

Ünlü anketçiler canlı yayında birbirine girdi

Cemre Birand'dan canlı yayında Yusuf Kerim, tutuklu hasta ve bebek isyanı

Cemre Birand'dan canlı yayında Yusuf Kerim, tutuklu hasta ve bebek isyanı

Savcıdan Barış Atay’a skandal saldırı itirafı

Savcıdan Barış Atay’a skandal saldırı itirafı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:48:05