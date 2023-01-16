‘Hizmet Okulları’nı araştıran ABD’li Sosyolog Prof. Parrillo: Zararı sadece çocuklar yaşamadı!





Üniversite hocalığının yanı sıra PBS için filmler çeken bir yapımcı olan Parrillo’nun çalışması, kitap olarak raflardaki yerini aldı.







Oldukça çarpıcı sonuçlara ulaşan Prof. Parrillo ile kitap ve araştırma üzerine Gazeteci Yazar Ekrem Dumanlı bir röportaj gerçekleştidi





TR724.com i nternet sitesi ve You Tube kanalında yayınlanan röportajda ABD'li bilim imsanı çarpıcı tespitlerini anlattı...

















William Paterson Üniversitesi Sosyoloji Profesörü Vincent N. Parrillo Hizmet Hareketi Okulları’nı araştırdı. Darbe girişiminden önce çalışmalarına başlayan Parrillo, okulların saldırı altında olduğunu ve ‘gizli bir dini gündemi olduğuna dair eleştiriler’ yapıldığını bildiğini vurguluyor. ‘Çok iyi şeyler başarılıyordu. Okulları kapattığınızda, bu okulların yardım ettiği toplumu aldatmış olursunuz… Peki kim zarar görüyor? Elbette ki, birçok insan haksız yere hapse atıldı. Bu başlı başına korkunç bir şey. Ancak bundan daha da fazlası, kapatılan bu okullarda okuyor olmaları gereken çocuklar… Sanırım benim tepkim kalp kırıklığı. Çünkü bunun olması gerekmiyordu. Arkasındaki saik ne olursa olsun, çoğu zaman başkalarının kötü eylemleri yüzünden pek çok masum insan acı çekiyor. Bence bu da o vakalardan biri.’ diyor.