Samanyolu Haber /Eğitim / Hizmet okulu öğrencisi, Köstence’de yılın adamı seçildi /31 Aralık 2019 11:50

Hizmet okulu öğrencisi, Köstence’de yılın adamı seçildi

Lumina okullarında eğitim gören, matematik olimpiyatlarının altın madalyalı öğrencisi Edis Memiş, Köstence’de açık ara farkla yılın adamı seçildi.

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Yerel Ziua Constanta gazetesi, ‘Köstence’de yılın adamı’ oylamasında, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında şehrin tanıtımına katkı sunan 15 kişiyi aday gösterdi. 10 gün süren oylama sonunda, Köstence Bilgisayar Lisesi (ICHC) son sınıf öğrencisi Edis Memiş, rakiplerine fark attı.

Gazetenin bugün duyurduğu sonuçlara göre, soydaş öğrenci, kullanılan 1300’ü aşkın oyun yüzde 64’ünü alarak Köstence’de yılın adamı oldu.

Oylamada, ünlü tenisçi Simona Halep oyların yüzde 10’unu alırken, il genel meclisi başkanı Marius Horia Tutuianu yüzde 8 oyla üçüncü sırada yer aldı.

Matematik olimpiyatçısı Edis Memiş, ulusal ve uluslararası çapta kazandığı çok sayıda maldaya ile Köstence’nin adını duyuran bir isim. Geçen yaz İngiltere’de düzenlenen uluslararası matematik olimpiyatlarında altın madalya kazanan soydaş öğrenci, topladığı puanla dünyada ilk 15 öğrenci arasına girmeyi başarmıştı.

Edis Memiş, geçtiğimiz günlerde Amerika’daki Harvard Üniversitesi’nden kabul mektubu aldı. Soydaş öğrencinin eğitim gördüğü Köstence Bilgisayar Lisesi, Lumina Eğitim Kurumları’nca 1994 yılında Romanya’da açılan ilk özel okul hüviyeti taşıyor.

NECDET ÇELİK | Tr724
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