Samanyolu Haber /Gündem / Hizmet okulu Romanya’ya Fizik Olimpiyatlarında da başarı getirdi /23 Temmuz 2022 10:11

Hizmet okulu Romanya’ya Fizik Olimpiyatlarında da başarı getirdi

Lumina Okulları, Romanya’yı Fizik Olimpiyatları’nda Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliğine taşıdı

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Geçen hafta Norveç’in Başkenti Oslo’da düzenlenen 63. Uluslararası Matematik Olimpiyatlarına damgasını vuran Romen öğrencilerin ardından bir başarı haberi de Uluslararası Fizik Olimpiyatlarından geldi  Uluslararası Fizik Olimpiyatlarında (IPhO2022); 4 altın ve 1 gümüş madalya ile Avrupa 1’inciliği ve dünya 2’inciliğini kazandı. Romen öğrencilerin Fizik Olimpiyatlarında da gösterdiği başarıyı tebrik eden Başbakan Nicolae Ciuca, “Matematikte olduğu gibi Fizikte de Avrupa’nın en iyisi ve dünyanın en iyi ikinci takımına sahibiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Öğrencilerimizin Fizik Olimpiyatları’ndaki başarıları da eğitim sistemimiz ve okullarımızın kalitesini ispatlıyor.” dedi.

Olimpiyat başarısını sosyal medya hesabından „#Mândridevoi -Sizinle gurur duyuyorum” hashtag’ı ile paylaşan Eğitim Bakanı Sorin Cîmpeanu, İsviçre’nin ev sahipliğinde online olarak düzenlenen olimpiyatlara katılan 5 Romen öğrenciden 4’ünün altın, 1 öğrencinin de gümüş madalya kazandığını hatırlattı.

Bu sene 52’incisi düzenlenen ve 369 öğrencinin katıldığı Fizik Olimpiyatlarında Romanya Fizik Takımı’nın açık ara Avrupa 1’inciliğini ve dünya 2’inciliğini kazandığına dikkat çeken Bakan Cîmpeanu, “Bu önemli başarıyı yakalayan öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” dedi.




5 OLİMPİYATÇIDAN 4’Ü LUMİNA ÖĞRENCİSİ

Romanya’ya dünya ikinciliğini kazandıran 5 öğrenciden 4’ü Uluslararası Bükreş Bilgisayar Lisesi (ICHB) öğrencisi. İşte başarılı öğrenciler ve okulları:

– Vlad ?tefan Oros / Grigore Moisil – Altın

– Andrei-Darius Dragomir / ICHB   – Altın

– Alexandru Momoiu / ICHB         – Altın

– Razvan-Gabriel Marcu / ICHB  – Altın

– George-Cristian Ardeleanu / ICHB – Gümüş

HABER:HAYRİ GÜL-HİZMETTEN.COM
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